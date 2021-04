Jetzt stehen Fahrräder an Gifhorns Bahnhof sicher in der Garage

Gifhorn

Obgleich der Vorplatz des Gifhorner Stadtbahnhofes schon länger wirkte, als sei die moderne Neugestaltung abgeschlossen, fehlte doch etwas – und zwar eine funktionsfähige Fahrradsammelgarage. Die hat nun offiziell den Betrieb aufgenommen zur Freude von Bürgermeister Matthias Nerlich und seinen Mitarbeitern Oliver Bley und Karsten Moritz.

Fahrräder sind bei Berufspendlern beliebt. Und sie werden immer kostspieliger, nicht zuletzt E-Bikes. „Da möchte man, dass sie gut geschützt und sicher stehen“, sagte Bürgermeister Nerlich. Sprich, dass sie nicht unter der Witterung leiden oder von Dieben entwendet werden. Die Fahrradsammelgarage sei daher die perfekte Ergänzung für den aufwändig modernisierten Vorplatz des Stadtbahnhofes. „Sie ist das letzte Stück, was noch fertigzustellen blieb“, sagte Moritz.

Die Technik im Inneren brauchte etwas länger als gehofft

„Die äußere Hülle steht schon eine ganze Weile“, räumte Bley ein. Aber die Technik im Inneren zum Laufen zu bringen, dauerte doch etwas länger als gehofft. Und eine Websiteeinbindung brauchte es ebenfalls. Denn die insgesamt 36 Stellplätze auf zwei Etagen sind online buchbar – entweder von zuhause über einen Computer oder von unterwegs übers Smartphone. Bezahlt wird über gängige Systeme wie PayPal oder auch per Kreditkarte. Sobald die Bezahlung erfolgt ist, erhält man einen Zugangscode.

Mit dem Code lässt sich über ein Ziffernfeld eines der elektrischen Garagentore öffnen – je nachdem, für welchen Stellplatz man sich entschieden hat. „Die untere Etage ist sicherlich mehr nachgefragt“, vermutete Bley. Dort lassen sich Räder sehr bequem hinein schieben und hinaus ziehen. Für die obere Etage dagegen, die für Fahrräder bis zu einem Gewicht von 25 Kilogramm geeignet ist, braucht es schon ein paar Muckis. Wobei Moritz auch dort mit Interesse rechnet, „gerade wenn man sein Fahrrad über einen längeren Zeitraum abstellen möchte.“ Buchbar sind einzelne Tage für je einen Euro, ein Monat für zehn und ein Jahr für 100 Euro. „Wir haben uns bei den Preisen an Anlagen in der Region orientiert“, erklärte Bley. Übrigens auch beim verwendeten System: www.bikeandridebox.de. „So müssen sich Nutzer nur einmal registrieren und nicht in jeder Stadt aufs Neue“, sagte er.

Steckdosen zum Aufladen von E-Bike-Akkus sind vorhanden

Die 36 Doppelstockhalterungen nutzen den verfügbaren Raum bestmöglich aus. Neben ihnen finden sich in der Fahrradsammelgarage am Stadtbahnhof auch Steckdosen, um E-Bikes aufzuladen, deren Akkus fest verbaut sind. Zudem gibt es Pfandschließfächer, in denen man ausbaubare Akkus sicher verstauen und zugleich laden kann. „Der Strom ist für Nutzer der Garage gratis“, sagte Bley. Apropos sicher verstauen: Moritz und Bley wiesen darauf hin, dass Nutzer ihre Fahrräder auch in den Boxen mit Schlössern sichern sollten. Zwar können keine Unbefugten ohne Weiteres in die Garage gelangen, andere Nutzer aber sehr wohl.

Wer Gefahr läuft, die gebuchte Parkzeit zu überschreiten, wird per E-Mail darauf hingewiesen und hat so die Chance, sie rechtzeitig zu verlängern. Sorge, sich selbst versehentlich einzuschließen, muss niemand haben: „Die Tore lassen sich von innen mit einem Schalter öffnen“, versicherte Moritz. Kollege Bley, Bürgermeister Nerlich und er rechnen damit, dass die Nachfrage nach den gesicherten Fahrradstellplätzen am Stadtbahnhof deutlich steigt, sobald die Pandemie abflaut und die Zahl der Berufspendler wieder zunimmt. Zumal auf der Strecke Uelzen-Braunschweig ja inzwischen der Stundentakt gilt.

Von Ron Niebuhr