Jetzt kommt 2G: Gifhorner Einzelhändler fürchten um Weihnachtsgeschäft

Nur noch nachweislich geimpft oder genesen zum Shoppen: Zur bevorstehenden Regelung 2G im Einzelhandel stellen sich Gifhorns Kaufleuten noch viele Fragen, vor allem praktische zur Umsetzung. Und als geschäftsfördernd sehen sie diese Einschränkung schon gar nicht an. Es trifft sie ausgerechnet in der wichtigsten Zeit.

Beim Lockdown vor einem Jahr galten Buchhandlungen in einigen Bundesländern als Geschäfte des „täglichen Bedarfs“, erinnert sich Lutz Dänzer. In Berlin zum Beispiel blieben sie von vorneherein geöffnet, als Niedersachse durfte der Gifhorner im Frühjahr noch vor Bekleidungs-, Schuh- und Unterhaltungselektronik öffnen, weil eine neue Verordnung ihn als „täglichen Bedarf“ einstufte, während seine Kollegen in Bayern und Baden-Württemberg erst später wieder die Türen aufschlossen. Ob er auch nun als täglicher Bedarf gilt und damit nicht auf 2G pochen muss, weiß der Gifhorner Buchhändler nicht. „Das wird erst mit dem neuen Erlass folgen.“

Wie soll er 2G durchsetzen? Buchhändler Lutz Dänzer hat noch viele Fragen zur praktischen Umsetzung, Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Dänzer stellt sich schonmal seelisch darauf ein, dass seine Leute an den Eingängen Impfzertifikate abfragen müssen. Doch auch da blieb ihm eine Frage noch unbeantwortet: „Darf ich vom Kunden verlangen, dass er mir seinen Personalausweis zeigt?“

Fragen haben auch viele Kunden. Etwa, welche Dokumente sie zum Einkauf mitbringen oder welche Masken sie verwenden müssen. Bei letzterem gibt Michael Metz vom Ceka-Kaufhaus Entwarnung. Die einfachere OP-Maske reiche noch – entgegen einer zwischenzeitlichen Falschmeldung, nach der er das Kaufhaus mit FFP-Masken eingedeckt habe. Aber diese Überbestellung nimmt er locker: „Wer weiß, wofür wir es noch brauchen.“

Das Weihnachtsgeschäft ist jetzt schon verhalten: Gifhorns Einzelhandel fürchtet durch 2G Einbußen.. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Das Ceka-Kaufhaus wird künftig bis auf Weiteres nur noch einen Eingang haben. Den Nebeneingang wird Metz vorläufig dicht machen. Mit Zugangskontrollen habe man im Frühjahr beim Terminshopping Erfahrungen gemacht.

Weihnachtsgeschäft in Gifhorn: Pragmatismus statt Enthusiasmus Das Weihnachtsgeschäft läuft, doch die Freude über die wichtigste Saison hält sich im Gifhorner Einzelhandel in Grenzen. Konjunktur-Euphorie klingt anders. Zumindest macht Peter Royer die Erfahrung, dass Kunden nicht nur gucken, sondern kaufen – und das vor allem pragmatisch. „Hochwertige weiße Ware wird gut verkauft“, sagt Royer von Expert im Gifhorner Kaufland-Zentrum. Stromverbrauch und Energiesparen seien im Weihnachtsgeschäft angekommen. „Die Kunden kaufen überlegt.“ „Jacken laufen sehr gut“, stellt Fritz Becker jun. in seinem Modenhaus fest. Im Lockdown damals hätten die Kunden gespart und im superkalten Frühjahr keine Ware mehr bekommen. Ansonsten sieht Becker das Weihnachtsgeschäft ernüchtert. „Die Leute schränken sich selbst ein. Unsere Frequentierung hat deutlich gelitten.“ „Nach wie vor Kriminelles“, weiß Buchhändler Lutz Dänzer, was Leseratten wollen. Aber auch Historisches sei gefragt. Kinder- und Jugendbücher seien eine „stabile Warengruppe“. Töpfe und Pfannen, Nachtwäsche und Sportartikel: Michael Metz vom Ceka-Kaufhaus berichtet von einem „sehr, sehr guten Geschäft“ querbeet durchs Sortiment rund um das erste Adventswochenende. Jetzt sei es aber wie abgerissen. „Es war ganz in Ordnung in den vergangenen drei Monaten“, sagt Hayo Galipp-Le Hanne vom Schuhhaus Galipp und von der City-Gemeinschaft Gifhorn. Inzwischen sehe er nur noch verhaltene Shopping-Lust. Die Gifhorner kauften eher bedarfsorientiert. „Das Vorjahresergebnis werden wir nicht schaffen.“

„2G ist für uns natürlich eine Katastrophe“, sagt Hayo Galipp-Le Hanne vom gleichnamigen Schuhhaus und von der City-Gemeinschaft Gifhorn. „Wo sind wir anders aufgestellt als die Grundversorger?“ Ein Schuhgeschäft sei genauso wenig Pandemietreiber wie ein Supermarkt. „Wir haben alle Hygienekonzepte.“ Galipp-Le Hanne befürchtet nicht nur Aufwand für das Geschäft bei Einrichtung von Kontrollen am Eingang, sondern auch Ärger fürs Personal. Er sehe schon die Diskussionen mit Kunden vor sich.

Kaufleute sehen Impfkampagne „auf unserem Rücken ausgetragen“

„Es wird auf unserem Rücken ausgetragen“, bewertet Galipp-Le Hanne den Druck auf Ungeimpfte. Bis die Impfpflicht endlich greife und Wirkung zeige, werde auch für den Handel wertvolle Zeit vergehen. „Wie sollen wir bis dahin durchhalten?“, fragt sich der Kaufmann auch mit Blick auf die nicht aufzuholenden Verluste während des Lockdowns Anfang des Jahres.

„Wir sind sicherlich noch besser dran als die Gastronomie“, sagt Peter Royer vom Expert-Markt im Kaufland-Zentrum. Doch auch er ärgert sich über „so viele Fehler“, die die Politik gemacht habe. Jetzt organisiere er, wie die Kontrollen am Eingang in seinem Elektronik-Markt ablaufen sollen, etwa ob es eigene Mitarbeitende oder ein Security-Unternehmen übernehmen sollen.

„Dann kaufe ich lieber im Internet“

Fritz Becker jun. wäre schon froh, wenn es nur bei 2G bliebe. „2G plus wäre das Ende. Dann kann ich den Schlüssel umdrehen“, sagt der Modenhaus-Chef. Auch er stellt sich auf eine Kontrolle am Eingang ein. „Unsere Zielgruppe ist geimpft. Da habe ich keine Sorge.“ Dennoch machen sich die Kaufleute Gedanken um das Weihnachtsgeschäft. Sie befürchten schon, dass die Leute doch lieber zuhause bleiben oder auf Online-Shops ausweichen könnten. Auch Galipp-Le Hanne ahnt, was sich viele Kunden vornehmen könnten: „Dann kaufe ich lieber im Internet.“

Von Dirk Reitmeister