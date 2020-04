Jetzt gibt’s Frühlingspower für alle am Wochenende

Gifhorn

An diesem Wochenende zeigt der Frühling mal so richtig, was er drauf hat. Neben dem anhaltenden, überwiegend sonnigen Wetter, polt sich jetzt nämlich auch die Temperatur auf Frühling.

Am Samstag ist unsere liebe Sonne schon mit etwa neun Sonnenstunden vertreten. Dabei hat sie aber teilweise immer noch ein paar Wolken am Hals. Die Temperatur kollidiert dabei zum Tagesbeginn noch mit dem Gefrierpunkt und etwa 0 Grad sind zu erwarten. Nachdem die Sonne dann aber ihre Präsenz demonstriert hat, steigt sie schnell auf über 13 Grad.

Diese 13 Grad werden am Folgetag jedoch schnell in den Schatten gestellt. Denn am Sonntag können wir uns, nachdem die Temperatur morgens noch 2 Grad beträgt, auf sage und schreibende 18 Grad freuen. Dabei machen die Wolken kaum Probleme und es gibt zwölf Sonnenstunden.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der 16-jährige Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Von Ben Weber