Jetzt entscheidet Gifhorns Politik über den Kauf des Mühlenmuseums zum 1. Januar

Gifhorn

Zum 1. Januar 2022 möchte die Stadt Gifhorn das Mühlenmuseum kaufen. Dieser Termin ist in einer Verwaltungsvorlage genannt, über die der Sonderausschuss Mühlenmuseum am Dienstag, 21. September, berät. Die Verhandlungen zwischen Stadt Gifhorn und Familie Wrobel zum Kauf des Mühlenmuseums sind so weit gediehen, dass das Gremium dann eine Empfehlung für den Verwaltungsausschuss und den Rat vorbereiten kann. Das Kaufangebot der Familie für das gesamte Areal inklusive Glockenpalast, Basilika und Grundstücken an der Lüneburger Straße liegt bei 2,95 Millionen Euro, die Stadt rechnet 281 210 Euro als Rückzahlungsansprüche aus Darlehen gegen.

Anwaltskanzlei wird mit Familie Wrobel und Stadt den Kaufvertrag aufsetzen

Mittlerweile hat die Stadt einen Förderantrag für eine Machbarkeitsstudie gestellt, um ein Nutzungskonzept für das Areal zu erstellen und gleichzeitig den Weg für weitere Fördermöglichkeiten zu eröffnen. Zur weiteren Klärung wird jetzt eine Anwaltskanzlei gemeinsam mit Familie Wrobel und Stadt Gifhorn einen Kaufvertrag erarbeiten. Ob und wie der Landkreis mit im Boot ist, werden dessen Gremien im nächsten Monat beraten.

Zum neuen Kaufangebot der Familie Wrobel gehören die 14 Mühlen, das Trachtenhaus, das Brothaus, das Wirtschaftsgebäude, ein Backhaus sowie Glockenpalast und Basilika. Außerdem gehen die Rechte an Firmierungen, Namen, Zeichen, Marken und Logos im Zusammenhang mit Museum und Gastronomie an die Stadt über, die Stadt übernimmt bestehende Arbeitsverhältnisse sowie Versicherungsverträge. Horst und Renate Wrobel behalten ein lebenslanges Wohnrecht in ihrem Haus am Ausstellungsgebäude.

Der Zuschussbedarf für die nächsten Jahre ist bereits ermittelt

Die Verwaltungsvorlage geht auch auf die Kosten ein, die nach dem Kauf entstehen. Wird das Museum im nächsten Jahr erstmal gemäß des bestehenden Konzeptes weiter betrieben, ist von 442 000 Euro für Sofortmaßnahmen auszugehen, darüber hinaus von einem Zuschussbedarf in Höhe von etwa 750 000 Euro. Für die Folgejahre wird dann von Kosten zwischen 350 000 und 410 000 Euro jährlich ausgegangen – etwaige Kosten im Zusammenhang mit der Basilika kämen noch dazu.

Was eine Weiterentwicklung und Neukonzeptionierung des Museums kostet, lässt sich aktuell noch gar nicht beziffern – dafür müsste erst einmal entschieden werden, wie das künftige Konzept aussieht. Außerdem besteht immer noch die Möglichkeit, Förderanträge zu stellen.

Von Christina Rudert