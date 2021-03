Gifhorn

Der Gifhorner Lions Club ist seit Jahren ein verlässlicher Partner des Gifhorner Kinderfonds „kleine Kinder immer satt“. Am Freitag stellten die Lions das erneut unter Beweis – mit einer Spende in Höhe von 2114,39 Euro aus dem Erlös des Benefiz-Konzertes im vergangenen Jahr im Schlosshof.

Das Konzert im September mit dem Volkswagen Philharmonic Orchestra war nahezu ausverkauft – wegen der Corona-Vorgaben allerdings mit nur rund 250 Zuhörern und Zuhörerinnen. Erheblichen Aufwand bedeutete die Ausrichtung des Konzertes trotzdem, doch dieser Aufwand lohnte sich auch, freuten sich sowohl Organisatoren als auch die Empfänger der Spende. Denn insgesamt kam ein Erlös von mehr als 6000 Euro zusammen, der auf den Kinderfonds, die AZ-Aktion Helfen vor Ort sowie den Kinderschutzbund aufgeteilt wurde, erklärte Lions-Schatzmeister Alexander Michel.

Rund 200 Schulstarterpakete werden jedes Jahr finanziert

Er übergab die Spende gemeinsam mit Dietmar Korzekwa, dem Vorsitzenden des Lions-Fördervereins, an Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich sowie an Dr. Klaus Meister vom Kinderfonds. „Die Summe ist toll. Und positiv ist auch, dass sich viele der Konzertbesucher bedankt haben. Das kommt nicht oft vor und ist auch ein Zeichen dafür, dass die Leute dankbar waren, dass mal wieder was passiert ist.“ Ein weiterer positiver Effekt der Veranstaltung: „Die Mitglieder des Orchesters sind ja keine VW-Mitarbeiter, sondern freie Künstler. Für die war es endlich mal wieder eine Gelegenheit, aufzutreten“, ergänzte Korzekwa.

Mit dem Geld soll gezielt das Projekt Schulstart des Kinderfonds unterstützt werden. Rund 200 Schulstarterpakete finanziert der Kinderfonds jedes Jahr für finanzschwache Familien. Wegen der Corona-Krise soll das Projekt in diesem Jahr ausgebaut werden – auch Familien, deren Kinder bereits zur Schule gehen, sollen unter entsprechenden Voraussetzungen ein solches Paket erhalten. „Material muss auch nach einer Versetzung gekauft werden. Und wegen Corona gibt es viele Familien, in denen es Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit gibt“, so Dr. Meister.

Von Thorsten Behrens