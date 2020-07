Jan Katzschke zu Gast im Gifhorner Orgelsommer

Gifhorn

Die etablierte Konzertreihe des Gifhorner Orgelsommers wird am kommenden Sonntag, 19.4. fortgesetzt. Zur gewohnten Zeit um 17 Uhr öffnet die St. Nicolai-Gemeinde ihre Kirchentüren und freut sich auf Besucherinnen und Besucher. Alle Orgelinteressenten sind willkommen. Mittlerweile kann das große, barocke Gebäude 140 Leute einladen, inklusive Emporen und Abstandsregeln. Anmeldungen sind nicht nötig. Es wird darum gebeten, etwas früher da zu sein, damit die Daten-Dokumentation der anwesenden Konzerthörer pünktlich zu Konzertbeginn beendet werden kann.

Und es lohne sich zu kommen, so Kreiskantor Raphael Nigbur. „Die Konzerte werden wie in den vergangenen Jahren von tollen Musikerpersönlichkeiten und renommierten Künstlern gestaltet.“ Zu Gast ist der Konzertorganist Jan Katzschke. Zuletzt langjährig als Kantor der Dresdner Diakonissenhauskirche tätig, konzertiert er international als Organist, Cembalist und Kammermusiker. Seine CD-Einspielungen sind teils preisgekrönt. In Sachsen ist er Dozent der Hochschule für Kirchenmusik Dresden, Präsidiumsmitglied der Gottfried-Silbermann-Gesellschaft Freiberg und Leiter des Ensembles Corona harmonica; in seiner niedersächsischen Heimat Neustadt am Rübenberge gründete er mit der Internationalen Orgelnacht Mandelsloh und dem Kammerchor Neustädter Land anspruchsvolle Musikprojekte auf dem Lande. Seine besondere Leidenschaft gilt der Musik des 17. Jahrhunderts und dem Schaffen Johann Sebastian Bachs, das er dem Publikum auch in Werkeinführungen erschließt.

Jan Katzschke wird am Sonntag unter anderem Werke von Michael Praetorius, Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach spielen. Der Eintritt ist frei, die Kollekte am Ausgang ist dem Publikum besonders ans Herz gelegt.

Von der AZ-Redaktion