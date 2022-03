Jaimi Faulkner in Gifhorns Kultbahnhof: Erwachsener, ausgereifter und ungewöhnlicher als vor Corona

Gifhorn

Der australische Singer-/Songwriter Jaimi Faulkner präsentierte am Donnerstagabend im Kultbahnhof einem begeistertem Publikum sein breites Repertoire aus rockigen Songs und stimmungsvollen Balladen. Ohne Band und Verstärker gelang es Faulkner, den gesamten Raum mit seiner Musik zu füllen.

Nur seine ausdrucksstarke Stimme und einige Akustikgitarren hatte der in Düsseldorf lebende Australier im Gepäck, und seine handgemachten, authentischen Songs, die locker zwischen den Musikstilen Folk, Rock, Soul und Blues wechseln. Mal luden seine Lieder zum Träumen ein, mal zum Mitwippen und -klatschen.

Anekdoten über den Kauf der ersten Gitarre

Der sympathische Musiker unterhielt sein Publikum mit Anekdoten über die Entstehung seiner Songs, den Kauf seiner ersten Gitarre, den Stillstand während der Pandemie zwischen seinen Songs. „Es ist so schön, nach zwei Jahren mal wieder auf Bühnen zu stehen und heute Abend hier zu sein“, begrüßte er das Kultbahnhof-Publikum. „Ich gestehe, dass ich ein bisschen eingerostet bin“, so Faulkner, „der Soundcheck dauerte heute viel länger als früher. Das lag daran, dass ich vergessen habe, in welchen Taschen sich welche Teile befinden.“

Von Einrost-Erscheinungen war während des Konzertes allerdings nichts zu bemerken: Routiniert, aber dennoch spontan und durchweg gut gelaunt führte der Singer-/Songwriter sein Publikum durch sein abwechslungsreiches Programm.

Wer Faulkner bereits vor der Corona-Zeit live erlebt hat, bemerkte, dass er sich in den vergangenen zwei Jahren musikalisch enorm weiterentwickelt hat. Der Musiker präsentierte einige brandneue Songs von seinem aktuellen Album „Allen Keys and Broken Bits“, das erst vor zwei Wochen erschienen ist. „Allen Key bedeutet Imbus-Schlüssel“, erklärte der Australier augenzwinkernd in einem charmanten Mix aus Englisch und Deutsch: „Also, wenn Sie das nächste Mal einen Imbus-Schlüssel benutzen, denken Sie bitte an mich.“

Faulkner schöpft sein stimmliches Volumen voll aus

Immer schon hatten die selbstverfassten Songs Faulkners eingängige Melodien und einen hohen Wiedererkennungswert, doch die neu entstandenen Stücke haben noch an Klasse gewonnen. Ein bisschen erwachsener, ausgereifter, ungewöhnlicher. Dass der Australier sein Instrument, die Akustikgitarre, nahezu perfekt beherrscht, zeigten die mühelose Handhabung und die teilweise überraschenden Gitarrenriffs. Mit seinen neueren ausdrucksstarken Songs gelingt es Faulkner, sein großes stimmliches Volumen voll auszuschöpfen.

Dass das Konzert aufgrund der Corona-Regeln vor relativ wenig Publikum stattfand, störte Faulkner überhaupt nicht: „Das Konzert hier hat mir viel Spaß gemacht, ihr seid ein tolles Publikum“, sagte der Musiker, und: „Ich trete gerne in solchen kleinen Sälen auf, sie geben mir echte Nähe zu meinem Publikum.“ In der Pause fanden die mitgebrachten Alben und Fan-Artikel des Musikers reißenden Absatz. Faulkner signierte im Akkord und war auch gerne zu Gesprächen mit seinen Fans bereit.

Im Kultbahnhof gilt derzeit: Einlass ausschließlich für Geimpfte und Genesene sowie FFP2-Maskenpflicht außerhalb vom eigenen Sitzplatz.

Von Maren Kiesbye