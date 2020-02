Trotz Bestwerten: USK will bei Mitgliederwerbung mehr Gas geben

Gifhorn

Neben den Ehrungen, die einen breiten Raum einnahmen, waren auch Berichte in der Hauptversammlung des Uniformierten Schützenkorps Gifhorn ein wichtiger Punkt. Unter anderem Zahlmeister Peter Kostrewa, als auch Major Karsten Ziebart hatten den rund 200 Mitgliedern in der Stadthalle am Freitagabend etwas zu sagen.

Schon bei der Ehrung des Nachwuchses ließ Ziebart einen Schwerpunkt seines Berichts durchblicken. „Das ist die Zukunft des USK“, sagte er, als die jungen Schützinnen und Schützen mit ihren Preisen am Pdoium vorbei zogen. Zum eigentlichen Berichts-Tagesordnungspunkt gab er dann den Schützinnen und Schützen mit auf dem Weg: „Wenn wir uns auf diesem Niveau halten wollen, müssen wir zusehen, weitere Mitglieder zu werben.“

Zur Galerie Mehr als 200 Mitglieder und Gäste waren dabei: Bei der Hauptversammlung des Uniformierten Schützenkorps Gifhorn machten Ehrungen einen wichtigen Tagesordnungspunkt aus.

Das ist die Mitgliederentwicklung

Zuvor hatte Kostrewa in seinem Bericht nicht nur die Entwicklung der Finanzen, sondern die der Mitgliederzahl aufgezeigt. Der Bestand verringerte sich nur leicht von 766 auf 763. 20 Kündigungen, zwölf Todesfällen und drei Ausschlüssen standen immerhin noch 32 Zugänge gegenüber. Das USK liege damit immer noch auf einem der besten Werte seit 2001. Eine Spitze lag 2004 bei 770 Mitgliedern. Ziebart merkte an, dass man dennoch die Zukunft im Auge behalten sollte.

Sorgenkind Schützenfestball

Beim Schützenfestball im vorigen Jahr hat das USK ein sattes Minus von 1320 Euro eingefahren. „Wir werden weniger, die Gema wird mehr.“ Ziebart rief für die Zukunft wieder zu mehr Teilnahme auf. Denn je weniger beim Schützenfestball dabei seien, desto größer werde das Minus.

Ein dickes Dankeschön mit kräftigem Applaus gab es für den Damenzug. Der hatte im vorigen Jahr für das Kinderschützenfest 1950 Euro gesammelt.

Geehrt und gewählt Das USK ehrte Schützen für langjährige Mitgliedschaft und besondere Verdienste. USK-Ehrungen: 60 Jahre Ehrennadel für Heinrich Schöner, 50 Jahre Urkunden für Klaus Wiegmann, Adolf Langlotz, Heinz Niemes, Werner Lenz, Jochen Galipp, 40 Jahre Orden (gold) für Peter Kostrewa, Gerhard Strehlow, Harald Holtermann, Fritz Becker, Erich Schröder, Gerhard Sonnenberg, 25 Jahre Orden (silber) für Fritz Henke, Oliver Koch, Harald Holtermann, Andreas Erhardt, Stefan Schulz, Hans-Joachim Böttner, Nils-Johann Dralle, Andreas Beulshausen, Hermann Brandes, Rainer Brendler, John-Daniel Didier, Axel Georg, Timm Georg, Jan Göhler, Holger Hörmann, Götz Kirchner, Jürgen Kranz, Helmuth Krauss, Lutz Römer, Gerald Wiswedel, Mark Zierold und Hans-Joachim Jentsch. Deutscher Sportschützenbund: 50 Jahre Ehrennadel (gold) für Ulrich Neumann, 25 Jahre Ehrennadel (silber) Andreas Meier, Fritz Henke, Oliver Koch, Andre Klebe, Klaus Schintag, Andreas Erhardt, Stefan Schulz, Nils-Johan Dralle, Andreas Beulshausen, Lutz Römer, Hermann Brandes, Rainer Brendler, John-Daniel Didier, Axel Georg, Timm Georg, Jan Göhler, Holger Hörmann, Götz Kirchner, Jürgen Kranz, Helmuth Krauss, Gerald Wiswedel, Mark Zierold, für 15 Jahre Ehrennadel (silber) Gustav Wiegmann, Dirk Ellermann, Peter Prause, Joachim Siegert, Wilfried Meinecke, Achim Dargers, Ronny Gödecke, Markus Bühring, Mathias Henschke, Amir Hidar, Sebastian Priebe, Arnd Gotzian, Rene Haagen, Georg Schöner, Gunnar Wiesensee, Thorsten Schwier, Detlef Dumke, Sven Schmelzer, Kerstin Gödecke, Stephanie Babic, Georg Paulmann, Maren Saucke, Felix Saucke, Jörg Stabel, Uwe-Lutz Poller, Isabel Pulvers und Switlana Meister. Kreisschützenverband: Bronze für Heinz Blau, Tobias Schlüsche, Michael Braun, Sebastian Notbom, Bastian Till Nowak, Mattes Schwier und Rene Kassel, silber für Manfred Lippick, Günter Kaufmann, Jürgen Debuschinski, Andre Klebe, Hermann Heumann und Georg Paulmann. Schütze des Jahres wurde Klaus Bigalke. Bei den Vorstandsergänzungswahlen wählten die Mitglieder Jürgen Kranz und Dennis Gerdau als Beisitzer, die sich gegen Udo Möhring und Manfred Heese durchsetzten. Den Weg frei für Beförderungen jeweils zum Leutnant gab die Versammlung für Andre Klebe, Tobias Schlüsche und Dirk Waldecker.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister