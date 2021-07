Gifhorn

Es gab kein Entkommen: Bei der Flutkatastrophe sind in einem Lebenshilfe-Haus in Sinzig (Rheinland-Pfalz) zwölf behinderte Menschen von den Wassermassen im Schlaf überrascht worden. Sie ertranken im Erdgeschoss. Für die zerstörte Einrichtung, für das Team und die betroffenen Angehörigen hat „Der Hof“ in Isenbüttel gesammelt. 3700 Euro kamen zusammen – zu weiteren Spenden wird aufgerufen.

Von Rekordsumme überrascht: Gerade mal eine Woche lang hat Hof-Chef Roland Bursian (l.) gemeinsam mit seinem Team für Sinzig gesammelt. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Vor einer Woche startete Hof-Chef Roland Bursian auf dem Gifhorner Wochenmarkt die Hilfsaktion für Sinzig. „Weil auch in unserer Einrichtung behinderte Menschen leben und beschäftigt sind, hat uns diese Nachricht besonders betroffen gemacht“, nennt er den Grund für die spontane Initiative. Die Hälfte des Wochenmarkt-Umsatzes zur Verfügung stellen, mit einem Sparschwein auf dem Hof sammeln und ein Spendenkonto einrichten: Bursian brauchte nur kurze Zeit, um das Projekt zum Laufen zu bringen.

Von der Rekordsumme überrascht

„Uns wurde auch schon so oft geholfen – wir wollten etwas zurückgeben und einen Beitrag zum Wiederaufbau leisten“, sagt der Hof-Geschäftsführer. Die Summe, die dann in nur einer Woche zusammengekommen ist, habe das gesamte Hof-Team völlig überrascht. „Wir haben in nur sieben Tagen 3700 Euro gesammelt – darunter befanden sich auch zwei größere Einzelspenden“, bedankt sich Roland Bursian bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern. „Die Leute – darunter auch viele Eltern von behinderten Kindern und in der Pflege Beschäftigte – fanden unsere Aktion klasse“, so Bursian.

Schnelle und direkte Hilfe plus ein Solidaritätsbrief

Es sei dabei um schnelle und direkte Hilfe gegangen. „Wir haben die 3700 Euro am Mittwoch auf das Spendenkonto der Lebenshilfe-Einrichtung in Sinzig überwiesen“, sagt Roland Bursian. Zeitgleich mit der Überweisung sei ein Brief des gesamten Hof-Teams an das Lebenshilfe-Haus in Sinzig gegangen. „Unsere 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unterschrieben, um ihre Solidarität zum Ausdruck zu bringen.“

„Es wäre falsch, die Hilfsaktion zu beenden“, steht für Bursian fest. Der Hof sammele unter dem Stichwort „Flut“ auf dem für die Hilfsaktion extra eingerichteten Konto (IBAN: DE75 2695 1311 0171 0108 04) weiter Geld für die Behinderten-Einrichtung in Sinzig. „Auch Geld von diesem Konto leiten wir umgehend weiter“, so der Hof-Chef aus Isenbüttel.

Von Uwe Stadtlich