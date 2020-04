Irmgard Damm sorgt sich um Menschen in Tansania

Gifhorn

Bereits zum achten Mal kehrte Irmgard Damm vor einigen Wochen von ihrer Freiwilligenarbeit in Tansania zurück – und musste sich innerhalb kurzer Zeit auf eine „fremde Welt“ in ihrer Heimat Gifhorn einstellen: Ein Leben ohne soziale Kontakte, auf Abstand wegen der Corona-Krise. Und sie sorgt sich um die Menschen in Tansania.

Rechtzeitige Rückkehr

„Wenn man zwei Monate in Tansania gelebt hat, empfindet man den Unterschied als besonders stark, ist doch das Leben in Gemeinschaft dort ein wesentliches Merkmal der Gesellschaft“, erinnert sie sich an ihre Rückkehr nach Deutschland. Wie gut, dass die Rückkehr nach Deutschland für den 8. März vorgesehen war. Beendigung der Arbeit, Abschied, Kofferpacken und Rückflug konnten so noch planmäßig verlaufen. Bereits eine Woche später legte das Corona Virus auch in Tansania das gesellschaftliche Leben lahm. Fluglinien wurden gestrichen, Schulen, Universitäten und öffentliche Einrichtungen geschlossen.

Die pensionierte Lehrerin Irmgard Damm arbeitete ehrenamtlich im Massailand im Norden Tansanias. In der kargen Savannenlandschaft, in der die Massai mit ihren Rindern von Weideland zu Weideland ziehen, baute der Verein Hilfe für die Massai vor 15 Jahren eine Schule. In jedem Schuljahr werden 35 Massai-Kinder eingeschult – ihr Schulbesuch wird mit Patenschaften aus Deutschland finanziert. Besonders die Mädchen erhalten durch Bildung eine Chance für ein selbstbestimmteres Leben, da sie traditionell keine Rechte haben.

Frauen produzieren für Weltladen

Damms Freiwilligenarbeit in Tansania zielt darauf ab, die einheimischen Lehrkräfte weiterzubilden. Sie macht Unterrichtsbesuche, führt Seminare durch, unterstützt Lehrkräfte bei ihrer Unterrichtsvorbereitung und unterrichtet zu Demonstrationszwecken auch manchmal selbst. Die Schule im Massailand ist inzwischen „ihre“ Schule geworden. In diesem Jahr ist Irmgard Damm erstmalig für den Weltladen Gifhorn eine Geschäftsbeziehung mit einer Massai-Frauengruppe eingegangen. Der Weltladen, der bereits mit dem tansanischen Zickenkaffee den Verein Hilfe für die Massai unterstützt, verkauft nun auch Gegenstände aus Perlen, die von der Gruppe hergestellt werden: Sterne, Schlüsselanhänger, Untersetzer, Gefäße.

Randgruppen leiden

Im Laufe der ersten Wochen zurück in Gifhorn wird Damm der Ernst der Corona-Krise deutlich, ein beklemmendes Gefühl beschleicht die Rückkehrerin. „Die leeren Straßen, geschlossenen Läden machen die bereits eingetretene oder zukünftige existenzielle Not unmittelbar sichtbar. Dass darüber hinaus viele Menschen aus den Randgruppen der Gesellschaft indirekt unter der Situation leiden, ist nur schwer zu verdrängen“, sagt sie.

In Gedanken bei den Massai

Bei der in Tansania verbreiteten Armut, der mangelnden Aufklärung und der unzureichenden medizinischen Versorgung ist zu vermuten, dass das Corona-Virus noch viel einschneidendere Auswirkungen haben wird als in Deutschland. Besorgt wandern Damms Gedanken zu den Menschen, die ihr vertraut geworden sind. „Wen aus meinem Bekanntenkreis werde ich bei meinem nächsten Besuch wiedersehen? Und wie groß wird die Lücke sein, die das Virus reißt?“, fragt sie sich.

