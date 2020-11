Gifhorn

Seit dem Wochenende liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage im Kreis Gifhorn deutlich höher als noch davor. Der Landkreis erwartet in den kommenden Tagen eine weitere Steigerung. Wie er appelliert auch das Helios-Klinikum an die Bevölkerung, die privaten Kontakte einzuschränken.

Auf 85,5 stieg der so genannte Inzidenzwert im Kreis Gifhorn am Montag. Noch bis Samstag schwankte er immer wieder um die 50-er Grenze, lag mal knapp drüber, dann wieder drunter, dann wieder drüber und wieder drunter. Seit Sonntag nun ging es plötzlich steil nach oben auf mehr als 80. „Die derzeitigen Neuinfektionen sind nahezu alle auf Kontaktpersonen der bereits bekannten positiven Fälle zurück zu führen“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel auf AZ-Nachfrage.

Covid-Umfrage: Gifhorner melden mehr Symptome Seit April läuft die Online-Umfrage „Covid nein danke“ von Helios-Chefarzt Prof. Dr. Dietmar Urbach in Zusammenarbeit mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Seitdem haben mehrere Tausend Teilnehmer anonym Angaben zu möglichen Symptomen gemacht. Die Entwicklung der Werte ist auf der Homepage auf Kalenderwoche herunter gebrochen abzulesen. Deutlich zu erkennen ist dabei eine Parallele zu den Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts. Diese steigen seit der 40. Kalenderwoche an, ebenso die Kurve derjenigen, die bei der Covid-Umfrage Symptome angeben. Eine zweite Grafik schlüsselt auf, welche Art von Symptomen die Teilnehmer angeben. Demnach leiden aktuell mehr Teilnehmer besonders unter Kopfschmerzen, trockenem Husten und Kurzatmigkeit.

Das zeige, dass sich die meisten Menschen „weiterhin im Familienkreis infizieren“. Das bedeute, dass die Beschränkung der sozialen Kontakte und die strikte Einhaltung der Regeln vom Abstand halten bis zum Maske tragen konsequent beibehalten bleiben sollten. So lautet auch der Appell des Helios-Klinikums in Gifhorn. Dort lagen am Montag sieben Covid-Erkrankte auf der – damit zur Hälfte belegten – Normalstation und drei auf der Intensivstation, berichtete Helios-Sprecherin Lisa Iffland. „Die Auslastung ist angestiegen, aber noch nicht im kritischen Bereich.“ Die 14 Betten auf der Intensivstation für Covid-Fälle könnten im Ernstfall „innerhalb von 72 Stunden um weitere zwölf“ erweitert werden. Dennoch: „Wir müssen es schaffen, die Zahlen wieder runter zu kriegen.“

Wann die Notbremse gezogen werden muss

Das sagt auch Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. „Abstand halten und Maske tragen ist das A und O.“ Er rät den Bürgern zu einem langen Atem. „Je konsequenter wir die Maßnahmen durchziehen, desto weniger wahrscheinlich wird ein noch härterer Lockdown.“ Dass die Maßnahmen begründet seien, sehe man, wenn man nach Frankreich oder Spanien schaue. Wichtig sei es, die Kliniken nicht zu überlasten. „Wenn wir nicht mehr einweisen können, weil die überfüllt sind, wird es ernst und die Notbremse gezogen.“ Sprich: Dann werde es nicht bei einem Teil-Lockdown bleiben.

Einschränkungen belasten die Menschen

Ehlers ist klar, dass den Menschen viel abverlangt werde. Das höre er aus Patientengesprächen heraus. „Menschen, die mit depressiven Symptomatiken zu tun haben, haben richtig Probleme. Die rutschen noch tiefer in ihr Loch.“ Wichtig sei es, ihnen klar und einfühlsam zu erklären, warum sie sich einschränken müssen und dass dieses ihnen und allen anderen auf lange Sicht helfe. „Wenn ich die Notwendigkeit erkenne, bin ich auch bereit, das zu machen.“ Umso weniger Verständnis habe er für die sich lautstark in der Öffentlichkeit äußernden Corona-Leugner, die damit alle Anstrengungen konterkarierten.

Polizei-Kontrollen: „Es nützt nichts, in Aktionismus zu verfallen“

„Wir kontrollieren auf hohem Niveau“, sagt Polizeisprecher Thomas Reuter. Die Inspektion hatte für die erste Woche eine positive Zwischenbilanz gezogen, was die Disziplin der Gifhorner angeht. Dass die Inzidenzzahl nun so angestiegen ist, ist aus Reuters Sicht noch „kein Grund zur Panik. Unsere Maßnahmen werden die selben bleiben. Es nützt nichts, in Aktionismus zu verfallen.“

Stadt Gifhorn sieht die Bürger am Zug Auch die Stadt Gifhorn blickt mit Sorge auf die Corona-Neuinfektionen. „Allerdings muss man sagen, dass die aktuellen Zahlen die Situation von vor zwei Wochen abbilden. Wir hoffen deshalb sehr, dass die ergriffenen Maßnahmen durch den zweiten Lockdown Wirkung zeigen und die Kurve wieder sinkt“, so Stadtsprecherin Annette Siemer. „Wir engagieren uns von Anfang an mit großem Krafteinsatz gegen Corona“, so Babette Kutrib, Leiterin des Fachbereichs Ordnung. In Sachen Hygienekonzepte beraten, aber auch Kontrollen vornehmen und Beschwerden nachgehen: „Wir schöpfen unseren Handlungsmöglichkeiten voll aus, und wir haben das Maximum des derzeit rechtlich Möglichen erreicht. Die Bürgerinnen und Bürger sind jetzt am Zug. Sie sind diejenigen, die mit ihrem ganz persönlichen Verhalten den Verlauf der Pandemie in die eine oder andere Richtung beeinflussen. Deshalb mein eindringlicher Appell an alle: Übernehmen Sie Eigenverantwortung.“

Ebel erwartet, dass die Inzidenzzahl noch weiter steigen könnte. Auch Ehlers mahnt zu Geduld. Was der Teil-Lockdown bringe, werde frühestens Mitte November zu erkennen sein.

Von Dirk Reitmeister