Inzidenz liegt jetzt bei 50,8 – Vor allem in Gifhorn sind die Fallzahlen gestiegen

Landkreis Gifhorn

31 neue positive Corona-Fälle innerhalb eines Tages hat das Robert Koch-Institut am Donnerstagmorgen für den Landkreis Gifhorn gemeldet. Das bedeutet einen Anstieg der 7-Tage-Inzidenz um 8,9 auf 50,8. Im Zusammenhang mit der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen hat dieser Anstieg allerdings im Moment noch keine direkten Auswirkungen.

Damit hat Gifhorn den ersten Werktag die Inzidenz von 50 überschritten, die zwar nicht mehr allein für den Wechsel zwischen zwei Warnstufen relevant ist, aber für den Geltungsbereich der 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen). Das bedeutet: Wenn die Inzidenz bis einschließlich Mittwoch, 1. September, über 50 bleibt, erlässt der Landkreis am Donnerstag eine neue Allgemeinverfügung mit den strengeren 3G-Regel, die am Freitag, 3. September, in Kraft träte. Aktuell hat der Landkreis Gifhorn noch keine Warnstufe erreicht, die 3G-Regel gilt aber trotzdem in folgenden Bereichen: In Heimen und Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen sowie für Menschen mit Behinderungen, bei Zusammenkünften, Veranstaltungen und Sitzungen mit 1 000 bis 5 000 Teilnehmern sowie bei Großveranstaltungen mit mehr als 5 000 Teilnehmern, in Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars.

90 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, darunter 22 mit einer Mutation

Die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen liegt jetzt bei 90 – darunter 22, die auf eine Mutation zurückzuführen sind –, das Gesundheitsamt Gifhorn hat im Verlauf des Mittwochs weitere 19 Tests vorgenommen, und die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus seit März 2020 bleibt bei 191.

Sowohl die landesweite Hospitalisierung als auch die landesweite Intensivbettenbelegung spielen nun eine Rolle: Die Hospitalisierungs-Inzidenz von 2,2 bedeutet, dass pro 100 000 Coronafällen im Land Niedersachsen zurzeit 2,2 Patienten ins Krankenhaus müssen. Die Intensivbettenbelegung bedeutet, dass von niedersachsenweit 1 730 zur Verfügung stehenden Intensivbetten laut Land aktuell 2,1 Prozent von Covid-19-Patienten belegt sind.

995 Erstimpfungen innerhalb der vergangenen Woche

Im Impfzentrum wurden mittlerweile insgesamt 114 074 Impfungen verabreicht, 2 851 mehr als vor einer Woche. Bei niedergelassenen Ärzten liegt die Gesamtzahl der Impfungen jetzt bei 79 687 – 1 601 mehr als vor einer Woche. Bei den 4 452 Impfungen der vergangenen Woche handelt es sich um 995 Erst- und 3 457 Zweitimpfungen. In diesen Zahlen nicht enthalten sind Impfungen von Landkreis-Bewohnern durch Betriebsärzte oder außerhalb des Landkreises niedergelassene Ärzte.

Donnerstags informiert die Kreisverwaltung über die Verteilung der akuten Corona-Fälle auf den Landkreis. Von den zurzeit 128 Infizierten kommen aus Gifhorn 76 (+39), aus Wittingen 4 (-1), aus der Sassenburg 7 (+3), aus dem Boldecker Land 2 (-1), aus der Samtgemeinde Brome 17 (+9), aus der Samtgemeinde Hankensbüttel 4 (+3), aus der Samtgemeinde Isenbüttel 6 (+2), aus der Samtgemeinde Meinersen 5 (+1), der Papenteich ist Corona-frei (-3), in der Samtgemeinde Wesendorf gibt es 7 akute Fälle (-2).

Vier Covid-19-Patienten liegen auf der Helios-Intensivstation

Auf der Helios-Intensivstation liegen vier Covid-19-Patienten, drei werden beatmet, alle elf zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind belegt. Zwei weitere Covid-19-Patienten werden auf Normalstation versorgt.

Von Christina Rudert