Landkreis Gifhorn

In leichten Wellenbewegungen verläuft die Corona-Fallzahlenkurve in den letzten Tagen im Landkreis Gifhorn. Am Samstag meldete das Robert-Koch-Institut acht Neuinfektionen, damit steigt die 7-Tage-Inzidenz leicht auf 17,6. Am Freitag lag der Wert bei 15,9.

Bislang sind insgesamt 6205 Personen infiziert worden

Damit haben sich seit Beginn der Pandemie im Kreisgebiet insgesamt 6205 Personen mit dem Virus infiziert. Die meisten Infektionen – 2249 an der Zahl - gab es in der Altersklasse zwischen 35 und 59 Jahren. 1794 Infektionen sind für die Altersstufe 15 bis 34 Jahre gemeldet worden.

Impfen ohne Termin in der Stadthalle

Im Impfzentrum in der Gifhorner Stadthalle sind jetzt ohne vorherige Terminvereinbarung Erstimpfungen möglich von montags bis samstags, 8 bis 16.30 Uhr.

Von Andrea Posselt