Ein E-Mailkonto, eine Facebook-Seite, Abos für Internetseiten: All das gehört mittlerweile zum Leben dazu. Doch was, wenn ein digital aktiver Mensch verstirbt? Auf immer mehr Menschen kommt die Regelung des digitalen Nachlasses zu – des eigenen oder des Nachlasses eines Angehörigen. Und nicht immer läuft die Abwicklung reibungslos.

Annegret Willenbrink ist Leiterin der Wolfsburger Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Der Wolfsburger Standort ist auch für den Landkreis Gifhorn zuständig. Annegret Willenbrink hat sich selbst bereits mit dem Thema digitaler Nachlass befasst. „Mein Mann und ich haben uns gegenseitig unsere Zugangsdaten auf einer Liste vermerkt“, erzählt sie. Das sei aber noch lange kein Standard.

Digitaler Nachlass: Annegret Willenbrink von der Verbraucherzentrale in Wolfsburg hat Tipps, wie er sich zu Lebzeiten regeln lässt. Quelle: Boris Baschin

„Wie leider in anderen Beratungsbereichen auch kommen die Verbraucher nicht vorab, zumindest nicht zu uns. Die Fälle, die wir bisher hatten, drehten sich tatsächlich um digitale Abos beziehungsweise Fragen zu einem Paypal-Account. Hier hatte der Bruder einer Verstorbenen Probleme Sachverhalte zu klären, da ihm keinerlei Zugangsdaten bekannt waren“, erklärt sie, wie wichtig es ist, die Grundlagen für eine Regelung nach dem eigenen Tod zu schaffen. Bisher sei das erst vereinzelt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen. In den Beratungsgesprächen werde das Thema vereinzelt angesprochen – seit etwa zwei Jahren. Aber: „Wir rechnen mit steigenden Anfragen zu diesem Thema“, sagt Annegret Willenbrink.

Das Thema digitaler Nachlass steht auch bei der Gifhorner Kreisvolkshochschule auf dem Plan. Am 26. Januar gibt es einen Kursus zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung in der KVHS mit dem Gifhorner Rechtsanwalt Thomas Böker. „Der digitale Nachlass wird darin behandelt“, sagt Ralf Überheim, bei der KVHS für den Bereich Gesellschaft und Politik zuständig. Doch das ist nicht die einzige Schulung, die in der KVHS ansteht.

Digitaler Nachlass: Tipps für die Regelung Ein Haus zu vererben ist heutzutage an der Tagesordnung und wird über ein Testament geregelt. Doch wie läuft das eigentlich mit der eigenen Facebook-Seite oder dem E-Mail-Konto? Annegret Willenbrink, Leiterin der Wolfsburger Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, gibt Tipps. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, eine Vorsorgevollmacht auch bezüglich des digitalen Nachlasses zu verfassen. Diese muss „über den Tod hinaus“ gelten. Um den Erben den Zugriff auf den digitalen Nachlass zu ermöglichen, gibt es die Möglichkeit eine Liste aller Zugangsinformationen mit Passwort an eine vertrauenswürdige Person im verschlossenen Umschlag zu übergeben. Alternativ kann eine solche Liste auch auf einem mit Passwort (nur der Vertrauensperson bekannt) gesicherten USB-Stick gespeichert werden. Liste oder USB-Stick könnten auch in einem Bankschließfach verwahrt werden. Selbstverständlich kann auch der digitale Nachlass bei Bedarf testamentarisch geregelt werden. Die Erben haben gegenüber allen Unternehmen ein Auskunftsrecht. Allerdings müssen sie sich gegenüber diesen legitimieren, beispielsweise durch Sterbeurkunde oder Erbschein. Bei manchen Onlinediensten kann man schon zu Lebzeiten in den Einstellungen festlegen, ob das Konto im Todesfall dauerhaft gelöscht oder – wie vor allem bei Facebook sehr beliebt – bewahrt werden soll, oder aber man kann einen Nachlasskontakt angeben.

So startet am 29. November die Zertifikatsausbildung der Technikbotschafterinnen und -botschafter zum Thema digitaler Nachlass. Diese werden ausgebildet, um Seniorinnen und Senioren in die digitale Welt einzuführen. Das Ausbildungsende ist im ersten Quartal 2022 vorgesehen. Danach können sich Seniorinnen und Senioren im Landkreis Gifhorn kostenlos durch die Technikbotschafterinnen und -botschafter beraten lassen – nicht nur zum digitalen Nachlass, sondern in allen Fragen rund um Technik und Digitalisierung.

Es gibt gute Gründe, über den digitalen Nachlass nachzudenken

Doch warum ist es eigentlich so wichtig, den digitalen Nachlass rechtzeitig zu regeln? Durch den Tod werden grundsätzlich die Erben Eigentümer von Sachen und Inhaber von Rechten des Verstorbenen. Das heißt, sie übernehmen auch alle künftigen Verpflichtungen wie beispielsweise Abo-Kosten, wenn die Abos nicht zeitnah gekündigt werden. Andererseits können Daten aber auch einen finanziellen Vermögenswert darstellen – beispielsweise bei einem PayPal-Konto – oder einen ideellen Wert. Das kann bei Internetseiten oder Facebook-Profilen der Fall sein, aber auch bei Fotos, die in einer Cloud gesammelt wurden. Soll beispielsweise ein Facebook-Profil in den „Gedenkzustand“ versetzt werden, muss es jemanden geben, der den Account weiter betreut. Aber auch, um derartige Präsentationen zu löschen, müssen die Erben Kenntnis davon haben und im Idealfall die Zugangsdaten kennen.

Twitter, Facebook, WhatsApp und E-Mail: Was tun, wenn ein Nutzer verstorben ist? Erben sind dann auch für den digitalen Nachlass verantwortlich. Quelle: Andrea Warnecke

Dabei gilt aber auch zu bedenken: Die Erben haben so Zugriff auf sämtliche Inhalte, auch bei E-Mails und WhatsApp-Nachrichten. Deshalb sollten Erblasser die Entscheidung noch zu Lebzeiten treffen, inwieweit er digitale Daten hinterlässt oder zu Lebzeiten löscht.

