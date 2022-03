Wolfsburg

Am 8. März ist Weltfrauentag. Woran denken Gifhornerinnen 2022, wenn es um Gleichberechtigung geht? Die AZ hat 18 Frauen aus der Region gefragt, was ihnen spontan dazu einfällt. Die Antworten reichten vom beruflichen, über den privaten bis in den wissenschaftlichen Bereich. Hier sind die Antworten:

Sylvia Pfannschmidt, Superintendentin

„Kaum beachtet: Meist orientieren sich medizinische Studien oder Produktentwicklungen immer noch allein an Männern.“

Superintendentin Sylvia Pfannschmidt: „Meist orientieren sich medizinischen Studien oder Produktentwicklungen immer noch allein an Männern.“ Quelle: privat

Dagmar Marcks-Lübberink, Geschäftsführerin Stadthalle

„Die Gleichberechtigung ist auf dem Vormarsch, auch Kindererziehung verändert sich.“

Geschäftsführerin Dagmar Marcks-Lübberink: „Die Gleichberechtigung ist auf dem Vormarsch, auch Kindererziehung verändert sich.“ Quelle: Stadthalle Gifhorn/Frank Bierstedt

Angelika Braut, Direktorin des Amtsgerichts Gifhorn

„In der Führung der Justiz gibt es schon viele Frauen – allgemein sind aber noch viel klassische Werte in den Köpfen.“

Angelika Braut, Direktorin des Amtsgerichts: „Allgemein sind noch viel klassische Werte in den Köpfen.“ Quelle: Sebastian Preuß

Gunhild Posselt, Geschäftsführerin Bildungszentrum Gifhorn

„Gleichberechtigung brauchen in Demokratien nicht nur Frauen sondern alle Geschlechter, Ethnien oder Minderheiten.“

Gunhild Posselt, Geschäftsführerin Bildungszentrum Gifhorn Quelle: privat

Sandra Wagner, Personalsachbearbeiterin

„Gleichberechtigung ist für mich die vorurteilsfreie Gleichsetzung von Menschen aller Gender, Hautfarben und Herkunft, im beruflichen, sportlichen und privaten Rahmen.“

Sandra Wagner, Personalsachbearbeiterin aus Bokensdorf Quelle: privat

Tanja Heitling, Geschäftsführerin

„Führen geht in vielen Lebensphasen: ob Teilzeit, Homeoffice oder nach der Elternpause: Es braucht nur Mut für solche Modelle.“

Tanja Heitling: „Führen geht in vielen Lebensphasen.“ Quelle: Lebenshilfe Gifhorn

Julia Schmidtke, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

„Erst wenn niemand mehr als Minderheit behandelt wird, haben wir Gleichberechtigung. Wir sollten anfangen, es besser zu machen.“

Zitiert Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai: Julia Schmidke. Quelle: Julia Schmidtke

Katrin Neumann, Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement

„Die Lösung für alle kann nur eine Erleuchtung sein. Nicht blau, nicht rosa – bunt und gemeinsam!“

Katrin Neumann: „Die Lösung für alle kann nur ein Erleuchtung sein. Nicht blau, nicht rosa – bunt und gemeinsam!“ Quelle: privat

Sybille Schnehage, Physikerin und Vorsitzende einer NGO

„Für mich braucht Gleichberechtigung keine Gendersprache, sondern gleiche Bezahlung für Frauen und paritätische Besetzung der Vorstände. Es wird zu viel geredet und zu wenig gehandelt – es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“

Sybille Schnehage Quelle: privat

Tanja Dangalis, alleinerziehende Mutter und Gastronomin

„Gleichberechtigung hängt wesentlich von der Persönlichkeit des Einzelnen ab. Eigeninitiative, Engagement und Willensstärke sind beeinflussende Faktoren.“

Tanja Dangalis Quelle: privat

Maren Schmidt, Medizinische Fachangestellte

„Für mich bedeutet Gleichberechtigung nicht absolute Gleichbehandlung, sondern Chancengleichheit. Dafür müssen aber noch viele Vorbehalte beseitigt werden.“

Maren Schmidt Quelle: privat

Maria Götze, Sozialpädagogin aus Dalldorf

„Ich glaube, dass wir immer noch viel zu tun haben. Es fängt schon bei den Begrifflichkeiten an, wo die Frauen oft vergessen werden.“

Maria Götze aus Dalldorf: „Ich glaube, dass wir immer noch viel zu tun haben. Es fängt schon bei den Begrifflichkeiten an, wo die Frauen oft vergessen werden.“ Quelle: Sebastian Preuß

Melanie Beck, Bank-Sachbearbeiterin aus Gifhorn:

„Ich finde es wichtig, dass das Thema in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Manchmal wird es aber zu sehr aufgebauscht.“

Melanie Beck aus Gifhorn, Bank-Sachbearbeiterin: „Ich finde es wichtig, dass das Thema in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Manchmal wird es aber zu sehr aufgebauscht.“ Quelle: Dirk Reitmeister

Christine Riesch, Bürokauffrau aus Ummern:

„Was die Frauen auch an Doppelbelastung leisten, wird immer noch zu sehr als selbstverständlich hingenommen.“

Christine Riesch aus Ummern, Bürokauffrau: „Was die Frauen auch an Doppelbelastung leisten, wird immer noch zu sehr als selbstverständlich hingenommen.“ Quelle: Dirk Reitmeister

Julia Rediske, Diplom-Sozialpädagogin

„Ziel sollte die Gleichberechtigung aller individuellen Persönlichkeiten, ungeachtet der Geschlechter, Orientierung oder Herkunft sein.“

Julia Rediske Quelle: privat

Maja Klawitter, Werkstoffprüferin

„Es freut mich, dass an meinem Arbeitsplatz sehr viel Wert auf Gleichberechtigung gelegt wird.“

Freut sich, dass am Arbeitsplatz viel Wert auf Gleichberechtigung gelegt wird: Maja Klawitter Quelle: privat

Katrin Richter, Sozialarbeiterin

„Der Weltfrauentag ist eine gute Gelegenheit, um den Frauen Danke zu sagen, die mich inspirieren und mein Leben bereichern.“

Dankt den Frauen, die sie inspirieren: Katrin Richter Quelle: privat

Nadine Lambrecht, Frauenbeauftragte

„Frauen mit Behinderung sind doppelt benachteiligt. Als Frauenbeauftragte kämpfe ich für die Rechte der Frauen.“