Innerhalb einer Woche ist im Kreis Gifhorn die Inzidenz von 99,7 auf 172,8 angestiegen

Landkreis Gifhorn

Die Zahl der positiven Corona-Tests, die das Landesgesundheitsamt innerhalb eines Tages meldet, steigt: Am Samstagmorgen waren es 96 Neuinfektionen, eine Woche zuvor lag die Zahl bei 36. Innerhalb dieser Woche ist die 7-Tage-Inzidenz von 99,7 auf 172,8 angestiegen, die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage von 176 auf 305. 571 Tests hat das Gesundheitsamt in der vergangenen Woche vorgenommen, 98 waren es am Freitag. Ein nachträglich gemeldeter Todesfall aus der dritten Januarwoche ist in der vergangenen Woche dazu gekommen.

Das Seniorendomizil Sonnenheide steht zurzeit unter Quarantäne

Nach wie vor ist von den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn nur das Seniorendomizil Sonnenheide Leiferde von Corona betroffen – dort war bei einer Person des Mitarbeiterteams ein Corona-Test positiv ausgefallen, das Gesundheitsamt hatte vorsorglich die komplette Einrichtung unter Quarantäne gestellt.

Weitere Corona-Fälle in Kitas und Schulen

Allerdings gibt es weitere Corona-Fälle in Kitas und Schulen. So wurde in der Gebrüder-Grimm-Schule in Gifhorn eine Person positiv getestet und daraufhin für eine Klasse eine Quarantäne bis zum 7. April angeordnet. In der Kita Steinhorst hat das Gesundheitsamt für eine Gruppe eine Quarantäne bis zum 6. April angeordnet, nachdem eine Person positiv getestet wurde, für die DRK-Kita Gifhorn Nord wurde nach einem weiteren positiven Testergebnis die Quarantäne für eine Gruppe bis zum 5. April verlängert. In der DRK-Kita Vordorf gab es bei einer Person einen positiven Corona-Test, die Quarantäne für eine Gruppe bleibt bestehen. Und in der DRK-Kita Gamsen wurde eine Person positiv getestet, weshalb eine Gruppe bis zum 6. April unter Quarantäne steht. Im evangelischen Kindergarten Knesebeck sind drei weitere Personen positiv getestet worden, die für eine Gruppe bereits ausgesprochene Quarantäne bleibt bestehen.

Im Helios-Klinikum liegen insgesamt 16 Covid-19-Patienten

Das DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts meldet aktuell 14 Intensivbetten im Helios-Klinikum Gifhorn, drei werden für Covid-19-Patienten benötigt, von denen niemand beatmet wird. Auf Normalstation liegen nach Selbstauskunft von Helios neun Covid-19-Patienten, vier weitere auf der Intermediate-Care-Überwachungsstation.

Von der AZ-Redaktion