Neue Passbild-Regelung versetzt Gifhorner Fotostudios in Alarm

Gifhorn

Bürgern könnte es durchaus doppelte Wege ersparen, doch in den Innenstädten wie der Gifhorner für neue Leerstände sorgen: Nach Plänen des Bundesinnenministeriums sollen Passfotos künftig nur noch im Amt gemacht werden, nicht mehr von Fotostudios. Was bleibt dann noch den Foto-Geschäften in der Innenstadt?

Es gab Zeiten, da hat Michael Mauersberger noch Kameras verkauft. Und Filme. Die Kunden haben bei ihm Fotos abziehen lassen. „Das ist alles weggebrochen“, sagt der Fotograf, der zusammen mit seinem Vater Christian das Geschäft in der Fußgängerzone betreibt. Die Kunden fotografieren heute mit dem Smartphone und gucken sich ihre Fotos darauf an. Auch mit Fotokalendern und -bücher ist für ihn nichts mehr zu holen, das machten die Kunden online. Kinder und Hochzeiten fotografieren? Die Konkurrenz ist größer denn je. „Es ist sowieso schon schwer für unseren Stand.“

Das Standbein schlechthin für Fotostudios

Und nun das: Ausgerechnet das Passfoto-Geschäft soll den Fotostudios genommen werden. Die Passfotos machen Mauersberger zufolge 30 bis 40 Prozent des Umsatzes aus. Ähnliche Zahlen nennt Stefan Schlepps von Ringfoto Calberlah. „Das ist ganz klar das Geschäft für uns.“ Und darauf hat er sich eingestellt. „Wir haben uns auf diese Schiene spezialisiert.“ Und 100 000 Euro darin investiert, sagt Schlepps, der auch noch fünf Mitarbeiterinnen hat.

Ingrid Pasemann von Foto Winter hält diese Idee aus dem Innenministerium ebenfalls für „eine unschöne Sache“. Jeder vierte Kunde, der in ihr Geschäft kommt, will ein Passfoto haben. „Das gehört zum Tagesgeschäft.“

„Jetzt soll das nicht mehr gehen?“

„Wir haben jahrelang Passbilder gemacht“, sagt Mauersberger Kopf schüttelnd. „Jetzt soll das nicht mehr gehen?“ Hintergrund für die Überlegungen im Seehofer-Ministerium sind Vorfälle, bei denen Fotos digital so verändert wurden, dass das Abbild des Passbesitzers optisch diesem ähnlich sieht, die biometrischen Merkmale aber nicht mehr passen. Schlepps winkt ab. „Für alle wäre es doch viel sinnvoller, wenn die Fotografen zertifiziert würden.“ Das wäre auch für den Steuerzahler billiger, meint der Unternehmer.

„Dann ist hier Feierabend“

Und für die Fußgängerzonen landauf landab wäre es ein Stück weit lebenserhaltend, sagt Mauersberger. „Wenn das kommen sollte, dann gibt es wieder zwei bis drei Geschäfte weniger in der Innenstadt“, sagt er über die Passfoto-Pläne im Innenministerium. „Dann ist hier Feierabend.“

Von Dirk Reitmeister