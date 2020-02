Inklusion: So kämpfen Eltern für eine Schulbegleitung ihres Kindes

Wolfsburg

Wie lautet die Mehrzahl von König? Lea (alle Schülernamen von der Redaktion geändert) weiß die Antwort: „Könige“ sagt sie und schnappt sich einen Klebestift. Sie klebt das Wort auf ein Plakat. Dort sind alle Nomen mit der Wortendung „g“ aufgelistet. Tobias sucht sich das Wort „Schrank“ aus dem Schnipsel-Haufen mit Wörtern heraus. Es zuzuordnen, fällt ihm schwer. Tobias hat einen Förderbedarf im Bereich geistiger Entwicklung. An der Regenbogenschule in Westhagen wird er inklusiv, also gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung unterrichtet.

Im Unterricht lernen die Kinder in Gruppenarbeit. Das ist ein pädagogischer Baustein der Inklusion. Doch wie erfolgreich die Inklusion verläuft, scheint auch abhängig von der Zahl der Sonderpädagogen und Schulbegleiter. In Wolfsburg werden 408 Schüler mit Förderbedarf von einer Schulbegleitung unterstützt. Das teilt die Stadt mit. Doch eine Schulbegleitung zu bekommen, ist mitunter nicht einfach.

Eltern kritisieren bürokratische Hürden

Der zehnjährige Sohn von Bettina und Thomas Daft hat eine Legasthenie, Dyskalkulie und eine motorische Entwicklungsstörung. Er besucht eine Wolfsburger Grundschule. Im Kindergarten wurde festgestellt, dass er einen Förderbedarf hat. Eine Schulbegleiterin unterstützt den Zehnjährigen. Sie liest ihm im Unterricht die Aufgaben vor und hilft bei der Lösung.

Für die Schulbegleitung ihres Sohnes musste die Familie sich durch das Dickicht der Bürokratie kämpfen: Die Eltern stellten Anträge bei der Stadt, ihr Kind musste zum Gesundheitsamt und wird von einer Förderlehrerin überprüft. Bettina und Thomas Daft bemängeln: „Eine Anleitung durch öffentliche Stellen fehlt. Wie, wann und wo muss das Kind für Untersuchungen angemeldet werden?“ Durch ständigen Wechsel der Zuständigkeiten unter den Wolfsburger Ämtern (Jugend, Gesundheit, Soziales) bekämen sie oft neue Ansprechpartner und teils widersprüchliche Informationen.

Dazu die Verwaltung: Die Stadt habe infolge des Bundesteilhabegesetzes von 2017 die Bearbeitung von Anträgen zentralisiert, sodass nun eine „klare Ansprechbarkeit im Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit“ bestehe. Änderungen in der Einzelfallbearbeitung seien jedoch durch Personalwechsel auch künftig nicht auszuschließen.

Bettina und Thomas Daft sind Eltern eines Kindes mit Förderbedarf: „Eltern fehlt eine Anleitung“. Quelle: Boris Baschin

Familie möchte betroffene Eltern unterstützen

Um den Behördenmarathon, wie Daft sagt, meistern zu können, hat sie der Stadt vorgeschlagen, einen Leitfaden zu entwickeln. Sie möchte Ansprechpartner bündeln und hofft, dass künftig ein Schulbegleiter für die gesamte Schullaufbahn eines Kindes zuständig ist. „Denn bis wir eine Schulbegleitung bekommen haben, war es ein langer Weg. Doch Eltern sollten schon vor der Einschulung aufgeklärt werden, welche Möglichkeiten es gibt“, berichtet die Mutter.

Ihr Mann ergänzt: „Wir haben der Inklusion bisher die Tür nur ein Stück weit aufgemacht, es ist nur der Fuß drin“, sagt er. Auch, dass die Genehmigung einer Schulbegleitung halbjährlich überprüft werde, obwohl sich an den Bedarfen der Kinder in einem so kurzen Zeitraum nichts ändert, sei unverständlich.

Die Stadt argumentiert: „Der Gesetzgeber bewilligt die Leistung für maximal zwei Jahre“. Da Kinder und Jugendliche in kurzen Zeitabständen maßgebliche Entwicklungsveränderungen durchleben könnten, seien für die Leistungsgewährung kürzere Intervalle, etwa sechs Monate vorgesehen.

Schulbegleiter stärken Kinder den Rücken

Doch wie Schulbegleiter den Schülern zur Seite stehen, wird in der Regenbogenschule deutlich: Tobias und Lea lösen die Aufgaben gemeinsam. Zwei weitere Mitschüler sind noch in ihrem Team. Bei Aufgaben zur „Auslautverhärtung“ sollen sie erkennen, ob Wörter auf „g“ oder „k“, oder auf „b“ oder „p“ enden. Beim Wort „Horoskop“ weiß keiner so recht eine Lösung. „Das ist auch ein schweres Wort“, sagt Schulbegleiterin Kerstin Bode. Sie unterstützt Tobias in jeder Unterrichtsstunde. Doch sie kümmert sich auch um seine Mitschüler.

In den Klassen lernen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam. Sozialpädagogen, Schulbegleiter und Klassenlehrer kümmern sich gemeinsam um die Vermittlung der Lerninhalte. Dafür ist eine Absprache notwendig.

14 Schulbegleiter unterstützen an der Regenbogenschule Kinder mit Förderbedarf, fünf Sonderpädagogen sind angestellt. „Das ist ausreichend, doch auch wir wünschen uns natürlich mehr Lehrer, die speziell für Kinder mit einer Behinderung ausgebildet sind“, so der Schulleiter Reiner Prieß.

Sonderpädagogin unterrichtet fünf Wochenstunden

Eine der Sonderpädagoginnen ist Tanja Bunge. Sie unterrichtet auch Tobias. „Wir stellen uns im Unterricht auf stärkere und schwächere Schüler ein“, sagt sie. In der Praxis bedeutet das, die Schüler arbeiten häufig in Gruppenarbeit: Sie sitzen im Kreis in der Mitte des Klassenraums. Dort stellen sie gemeinsam ihre Ergebnisse vor, die sie am Anfang der Stunde erarbeitet haben. Joan meldet sich. Sie sieht einen Fehler auf dem Plakat: „Zaubertrank wird am Ende mit „k“ geschrieben und nicht mit „g“. Einige Schüler nicken. Bunge versucht alle Kinder mit einzubeziehen, sonst werden sie unruhig im Unterricht.

Ausbildungs-Mängel: Lehrer bilden sich in ihrer Freizeit fort

Doch nicht nur die bürokratischen Hürden scheinen eine Inklusion zu erschweren. „Ob Inklusion gelingt, ist auch abhängig von der Haltung der Lehrer“, berichtet der Schulleiter. Um auf inklusiven Unterricht vorbereitet zu sein, ergänzen viele Lehrer ihr Studium auf eigene Faust: Grundschullehrerin Sabine Rees unterrichtet in der ersten bis vierten Klasse. In ihrer Freizeit bildete sie sich in der Montessori-Pädagogik weiter. „Das Studium an der Hochschule hat uns auf die Inklusion nicht vorbereitet“, berichtet Rees. Überfordert habe sie sich in inklusiven Klassen jedoch nie gefühlt.

Bettina Daft, der mutter des Kindes mit Förderbedarf, tun die Lehrkräfte leid: „Mein Eindruck ist, ihnen wurde die Inklusion aufgedrückt, ohne ihnen die erforderlichen Mittel und die nötige Zeit an die Hand gegeben zu haben. Eine erforderliche Ausbildung im Hinblick auf Inklusion wurde nicht flächendeckend durchgeführt“, sagt Daft.

Von Nina Schacht