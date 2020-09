Gifhorn

Verbale und körperliche Attacken auf Menschen im Ehrenamt und im öffentlichen Dienst nehmen zu: Mit der Beteiligung an der Landesinitiative „MehrRespekt! für Niedersachsen“ setzt auch Gifhorns Kreisvolkshochschule ein Zeichen. Die Auftaktveranstaltung fand am Freitagnachmittag im Saal der KVHS statt.

„Ein wirklicher toller Kreis“ beim Auftakt

„Ich bin froh, dass Sie alle da sind – es ist wirklich ein toller Kreis“, begrüßte Volkshochschul-Leiterin Ricarda Riedesel die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu der von Ulf Neumann moderierten Veranstaltung. Eingeladen waren Frauen und Männer aus Politik, Polizei, Feuerwehr, Rettungswesen, Bildung, Erziehung und Verwaltung.

Zu mehr gegenseitiger Wertschätzung rief Landrat Dr. Andreas Ebel am Tag des Respekts, der bundesweit jährlich am 18. September stattfindet, auf. Der Verwaltungschef sprach von „beschämenden Bildern in den Medien“ angesichts von Angriffen auf Polizisten, Rettungssanitätern und auch Feuerwehrleuten. „Es ist im Sinne der Demokratie, dass man wertschätzend und respektvoll miteinander umgeht – das fehlt leider zunehmend“, fordert der Landrat darum Rückenwind für die Initiative.

Auch die kleinste Beleidigung hat große Wirkung

„Auch die kleinste Beleidigung kann schon große Wirkung haben“, rief auch SPD-Landtagsabgeordneter Philipp Raulfs dazu auf, das Thema noch stärker ins Blickfeld zu rücken. Das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur unterstütze die Kampagne mit 140 000 Euro. Die Initiative sei notwendig, denn Vorfälle gebe es auch in der Region. Raulfs erinnerte an die Raketen-Angriffe auf Feuerwehrleute in der Wolfsburger Silvesternacht und an die Böller-Attacke auf einen Polizeiwagen in Gifhorn. In beiden Fällen hätten die Täter Verletzte in Kauf genommen.

Gifhorns Kripo-Chefin Christin Bartels, stellvertretende Leiterin der Gifhorner Polizeiinspektion, fand mahnende Worte: „Die Respektlosigkeit nimmt zu – das kann man auch in den sozialen Medien feststellen.“ Immer mehr Gewalt gegen Ordnungshüter, die ihren Dienst versehen, um der Bevölkerung zu helfen, sei nicht länger hinnehmbar, forderte Bartels zum Handeln auf. „Respekt sollte daran festgemacht werden, dass auch wir Menschen sind“, lautete der Appell der Kripo-Chefin. Sie nahm gemeinsam mit Polizei-Präventionsexpertin Liane Jäger an der Veranstaltung teil.

Es gab auch anerkennende Worte

Gamsens stellvertretender Ortsbrandmeister Matthias Kretschmar fand aber auch anerkennende Worte für die Bürgerinnen und Bürger: „In Gamsen unterstützt man sich noch gegenseitig, man begegnet uns mit Respekt.“ So sei es keine Ausnahme, dass Feuerwehrkräfte bei Löscheinsätzen von den Gamsenern mit Essen und Getränken versorgt werden. In Großstädten sei die Situation inzwischen leider anders.

Kurz-Statements gab’s am Freitagnachmittag zudem von Lehrkräften, einer Erzieherin, zwei Schülerinnen sowie von Vertreterinnen und Vertretern aus der Gifhorner Kommunalpolitik – über die Einhaltung der Zeit wachte Ulf Neumann. Jede Rednerin und jeder Redner hatte genau drei Minuten, um persönliche Erfahrungen zum Thema Respekt zu schildern.

Von Uwe Stadtlich