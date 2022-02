Infos versus Parolen: Zwei Demos am Montagabend

Gifhorn

Das Friedenszeichen, gestellt aus LED-Kerzen, und eine Schweigeminute, die diesen Namen auch verdiente: Bei der Veranstaltung des Gifhorner Bündnisse für Solidarität in der Pandemie standen trotz der Kälte nach Aussage der Polizei 120 Teilnehmende auf dem Marktplatz.

„Ich kann nicht verstehen, wie der Versuch torpediert werden kann, diese Pandemie möglichst unbeschadet zu überstehen“, sagte Julia Brinkmann mit Blick auf die „Spaziergänger“. Sie hat das Bündnis ins Leben gerufen, auch wenn sie schon längst nicht mehr in Gifhorn lebt. „Aber das ist immer noch meine Heimat!“ Sehr persönlich erzählte die Lehrerin von der Situation ihrer Familie und ihrer Situation in der Schule, in der „75 Prozent der Kinder mindestens einmal schon von Corona betroffen waren“.

Zur Galerie Rund 400 „Montagsspaziergänger“ zogen am Montagabend vom Schützenplatz aus durch Gifhorn. Außerdem gab es eine Gegendemo vom Bündnis für Solidarität mit 120 Teilnehmern am Marktplatz. Hier die Bilder.

Unterricht in zwei Pullovern, Jacke und Schal

Die beiden Gymnasiasten Celine und Philip erzählten vom Schullalltag. Celine schilderte, wie „das Zusammenkommen mit den vielen anderen Schülern nach dem Lockdown plötzlich zum Albtraum wurde, weil man in der Masse unterging“. Philip berichtete vom Unterricht in zwei Pullovern, Jacke und Schal – „und während gerade mal 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr frei gegeben wurden, ist für Luftfilter in den Schulen kein Geld da“.

„Ich träume, dass Kinder nach der Pandemie laut, wild und fröhlich alles nachholen, was sie versäumt haben!“, sagte ein Kindertagespfleger, Lehrerinnen beschrieben die Probleme digitalen Unterrichts, wenn Schüler nur ein Handy als Endgerät haben und das WLAN im Fastfood-Restaurant nutzen müssen.

Das Ordnungsamt kontrollierte die Einhaltung der Auflagen

Auch die sogenannten „Montagsspaziergänger“ waren wieder unterwegs. Rund 400 hatten sich am Montagabend Schätzungen der Gifhorner Polizei zufolge auf dem Schützenplatz versammelt – in der Vorwoche waren es noch etwa 740 gewesen. Die Gifhorner Polizei wurde von Bereitschaftspolizei aus Lüneburg unterstützt. Auch das Ordnungsamt der Stadt war da, um die Einhaltung der Auflagen wie Abstandhalten, Maskenpflicht und maximale Lautstärke der Lautsprecherdurchsagen zu kontrollieren.

Die Versammlungsleiter Olaf Lange und Nicole Wolf verlasen die Auflagen und erklärten den Teilnehmern, dass „ihre Kindergärtner“, die eingesetzten Polizisten, nicht für diese „Schikanen“ verantwortlich seien, sondern nur ihren Job machen würden – Lange sprach den Beamten aber die Fähigkeit ab, Atteste zur Maskenbefreiung prüfen zu können. Mit Musik und Parolen wie „Frieden – Freiheit – Selbstbestimmung!“ ging es dann vom Schützenplatz über Schillerplatz, Konrad-Adenauer-Straße und Lüneburger Straße zurück.

Die Bilanz der Polizei

Polizeisprecherin Marie-Charlott Seffer zog am späten Abend Bilanz und informierte über Strafanzeigen im einstelligen Bereich gegen Teilnehmende des so genannten „Montagsspaziergangs“ wegen Beleidigung – auch gegen Polizeibeamte – und Nötigung. Auch die Zahl der Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Verordnung liege im einstelligen Bereich.

Von Christina Rudert und Thorsten Behrens