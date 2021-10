Infos bei Helios Gifhorn: Was tun, wenn die Bauchaorta zu platzen droht?

Gifhorn

Ein Bauchaortenaneurysma ist eine krankhafte Erweiterung der Hauptschlagader im Bauchraum. Ein Riss in der Bauchschlagader kann lebensgefährlich sein. Am Tag der offenen Tür der Gefäßchirurgie des Helios Klinikums Gifhorn am Samstag, 6. November, klären Experten über die oft unentdeckte Gefahr auf und bieten kostenfreie Untersuchungen an.

Die Hauptschlagader, die vom Herzen in den Bauchraum führt, ist die Aorta. In Nabelhöhe verzweigt sie sich in zwei große Blutströme, die in die Beine führen. Ein Aneurysma ist eine etwa drei Zentimeter große Ausbuchtung in den Arterien. „Am besten lässt sich ein Aneurysma am Beispiel eines gealterten Fahrradschlauches erklären. Unter Druck ist ein guter Fahrradschlauch überall gleich dick. Falls der Schlauch ausbeult oder an einer Stelle dünner wird, besteht die Gefahr, dass er platzt“, erklärt Oguz Coskun, der Leitende Arzt Gefäßchirurgie.

Lebensgefahr durch starke innere Blutungen

Ähnliches kann auch mit der Bauchaorta passieren. Das Aneurysma kann platzen und die Aortenwand aufreißen. Dabei kommt es zu starken inneren Blutungen, es besteht Lebensgefahr.

Oguz Coskun Quelle: Helios Klinikum

Die Gefahr eines Bauchaortenaneurysmas: Es wird meist nur zufällig entdeckt. Treten erst Symptome auf, ist schon Gefahr im Verzug. Dann ist schnelles Handeln erforderlich. „Durch eine Größenzunahme der Bauchaorta können Rückenschmerzen auftreten, die häufig als Wirbelsäulenleiden oder Nierenschmerzen fehlgedeutet werden. Einige Patienten berichten auch über starke Pulsation im Bauchraum“, so der Gefäßchirurg.

Bindegewebsschwäche erhöht das Risiko

Ein erhöhtes Risiko haben Menschen mit einer angeborenen Bindegewebsschwäche. Der Hauptentstehungsgrund ist die Gefäßverkalkung, die ab einem Alter von 45 Jahren zunimmt – die sogenannte Arteriosklerose. Des Weiteren wird das Aneurysma durch Rauchen, einen hohen Blutdruck und schlechte Blutfettwerte begünstigt. Frauen sind dabei seltener betroffen als Männer.

Wer mehr Informationen über das Bauchaortenaneurysma haben möchte, ist am Samstag, 6. November, im Helios-Klinikum willkommen. Kostenfrei, ohne Termin und ohne Überweisung kann sich jeder untersuchen lassen. Der Tag der offenen Tür der Gefäßchirurgie findet von 10 bis 14 Uhr in den Konferenzräumen des Klinikums statt. Hierbei gilt die 3G-Regelung.

Von der AZ-Redaktion