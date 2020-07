Info-Besuch: Lena Düpont bei Gifhorns Polizei

Gifhorn

Für Lena Düpont war es eine Premiere: Erstmals war die Europa-Parlamentarierin zu Gast im Polizei-Neubau. Mehr als eine Stunde nahm sich die 34-jährige CDU-Politikerin aus Gifhorn Zeit, um sich von Polizeichef Thomas Bodendiek und seinem Führungsteam über den Arbeitsalltag der Ordnungshüter informieren zu lassen.

„Auf die Polizei stürzt und stürmt derzeit viel ein“, thematisierte Bodendiek gleich eingangs die Rassismus-Debatte, die aus den USA nach Deutschland herübergeschwappt sei. „Diesen Schuh ziehen wir uns nicht an, denn wir sind aufrechte Demokraten“, sprach der Polizeichef die Art und Weise einer politischen Diskussion an, „die auch bei unseren Beamtinnen und Beamten für Irritationen gesorgt hat“. Bodendiek verwies zudem auf die zunehmende Gewalt gegen Einsatzkräfte in Corona-Zeiten.

Täter sind Jäger und Sammler

Kripo-Chefin Christin Bartels berichtete Düpont – sie ist auch innenpolitische Sprecherin der CDU-Gruppe im Europa-Parlament – von der schwierigen Ermittlungsarbeit bei Kinderpornografie und dem damit verbundenen sexuellen Missbrauch der jungen Opfer. „Die Täter sind Jäger und Sammler und durch das Internet wird es für sie immer einfacher, sich entsprechendes Material zu beschaffen“, so Bartels. „Die Menge an Datenvolumen potenziert sich“, verwies die Kripo-Chefin auf eine immer schwerer werdende Arbeit für die Ermittler. „Auf den Datenträgern muss jedes Bild einzeln gesichtet werden – eine Arbeit, der nicht jeder gewachsen ist“, weiß Bartels. Der Einsatz von „künstlicher Intelligenz“ – Computer unterstützen bei der Sichtung – habe sich bisher noch nicht „als wirklich zielführend“ erwiesen.

Die Kolleginnen und Kollegen, die sich freiwillig für diese Tätigkeit meldeten, bewältigten eine der „abscheulichsten Aufgaben, die man sich vorstellen kann, um Beweise zu sichern und den Tätern auf die Spur zu kommen“, verwies Bodendiek auf eine hohe psychische Belastung der Missbrauchsermittler. Online-Durchsuchung oder Vorratsdaten-Speicherung: Bartels und Bodendiek baten Dupont um politische Unterstützung auf europäischer Ebene, denn die im Internet agierenden Täter würden keine Landesgrenzen kennen. „Sonst laufen wir nur hinterher“, mahnte Gifhorns Kripo-Leiterin. „Da müssen wir gemeinsam vorgehen, um zu einer schnelleren Beweissicherung zu kommen und Kinder aus ihrer schrecklichen Lage herauszuholen“, nahm Düpont den Wunsch der Gifhorner Polizei auf.

Aus Blickfeld verschwunden

Extremismus von Rechten und Linken: Ein Thema, das laut Staatsschutz-Chef Peter Masur auch Gifhorns Polizei beschäftigt. Im Gegensatz zu den Großstädten sei der Landkreis Gifhorn jedoch eher eine „heile Zone und ruhige Region“. So sei eine überschaubare Gruppierung von Rechten, „die es hier mal gab“, aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwunden. „Sie treten nicht mehr in Erscheinung“, so Masur. Bürgerliche Themen wie beispielsweise Corona würden jedoch zunehmend politisch vereinnahmt, stellte Düpont in diesem Zusammenhang fest. Sie verwies auf Veranstaltungen, bei denen Rechte gelbe Judensterne mit dem Aufdruck „Ungeimpft“ und Schilder mit der Aufschrift „Auch Anne Frank würde protestieren“ präsentiert hätten.

Prävention ist wichtig, um Taten zu vermeiden, Täter zu ermitteln und Opfer zu schützen: Polizei-Experte Klaus Ahne lobte in diesem Zusammenhang mehrere gute Netzwerke im Kreis, die der Polizei die Arbeit erleichterten.

