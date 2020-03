Indische Zahnärztin hospitiert in Gifhorner Praxis – jetzt arbeitet sie am Staatsexamen

Gifhorn

Eine international besetzte Praxis zu sein, ist für die von Dr. Hannes Cohnert und Aileen Friederichs nichts Neues. Doch seit September haben die Gifhorner Zahnärzte eine besondere Kollegin in ihren Reihen: Dr. Padmaja Rajamanoharan stammt aus Indien und ist Hospitantin.

Röntgenbildabzüge, die an eine Lichtwand geheftet sind, gibt es nicht mehr. Wenn Rajamanoharan mit Cohnert die Aufnahmen des Gebisses eines Patienten bespricht, dann an einem Bildschirm. Die 26-Jährige schaut Patienten auch schon mal in den Mund und macht einen Befund. Mehr darf sie allerdings noch nicht.

Was darf die Hospitantin – und was nicht?

„Wir machen das, was im rechtlichen Rahmen möglich ist“, sagt Cohnert. Auch an eine Füllung darf sich Rajamanoharan schon wagen – an einem gezogenen Zahn. Die Arbeit am Patienten ist noch tabu.

Besprechung am Röntgenbild: Dr. Padmaja Rajamanoharan mit Dr. Hannes Cohnert aus Gifhorn. Quelle: Sebastian Preuß

Nach zwölfjähriger Schulzeit in Indien hat Rajamanoharan fünf Jahre lang an einer Uni auf dem Subkontinent studiert. Der Liebe wegen kam sie nach Deutschland – ihr Mann hat bei der IAV einen Ingenieursjob gefunden. Sie dagegen muss erst einmal hospitieren, denn ihr indisches Studium wird hier nicht ohne weiteres anerkannt.

Der Weg zum Staatsexamen

Zwei Prüfungen stehen noch aus. „Ein Termin steht noch nicht fest“, sagt Rajamanoharan. Ihre Perspektive sieht laut Cohnert so aus: Besteht sie die Prüfungen, darf sie sich eine Assistenzarztstelle suchen. Dann habe sie den Status des Staatsexamens erreicht, und ihr Werdegang gleiche dem einheimischer Kandidaten. Nach der Assistenzzeit könne sie sich selbstständig machen oder anstellen lassen.

„Am Anfang war es schon schwer“, sagt Rajamanoharan über den Alltag in Gifhorn. An der Technischen Universität in Braunschweig habe sie Deutsch gebüffelt. An die Stelle bei Cohnert kam sie über Bande: Sie ist mit der Gattin eines Arbeitskollegen ihres Mannes befreundet, und die arbeitet bei Cohnert.

Angehende Zahnarzthelferin: Nach einem zweiwöchigen Praktikum fackelten Dr. Hannes Cohnert und Aileen Friederichs nicht lange, sondern bilden Mawa Diab Ibrahim jetzt aus. Quelle: Sebastian Preuß

Rajamanoharan hängt sich nicht ohne Grund so rein. Dass ihre Zukunft in Deutschland liegt, steht für die 26-Jährige fest. Sie und ihr Mann sind seit Mitte Februar eingebürgert. Zwar sei das Wetter hier etwas gewöhnungsbedürftig, das Betreuungssystem für ihre zweijährige Tochter mit Krippe hat sie aber gleich lieb gewonnen. So etwas gebe es in Indien nicht.

Erst Praktikum, nun Ausbildung

Cohnert mag seine neue Kollegin nicht mehr missen, ebenso wenig die neue angehende Zahnarzthelferin Mawa Diab Ibrahim, die aus dem Irak stammt und 2016 nach Deutschland gekommen ist. Vor Weihnachten hatte sie ein zweiwöchiges Praktikum gemacht, jetzt überbrückt sie die Zeit bis zum eigentlichen Ausbildungsstart im August mit einer so genannten Sprintual-Ausbildung, in der sie auch an den Deutsch-Kenntnissen noch arbeitet.

„Sie ist sehr interessiert, sehr neugierig – und sie ist handwerklich geschickt“, lobt Cohnert. Er hat auch bei der 22-Jährigen nicht lange gefackelt, ihr eine Stelle zu geben. „Wo jemand herkommt, ist völlig nebensächlich.“ Cohnert kommt es auf andere Qualitäten an – und er ist froh, wenn es bei den wichtigen Punkten stimmt. Denn angesichts des Fachkräftemangels sei es gerade auf dem Land schwierig, Personal zu bekommen.

Zurzeit sind die beiden Ärzte mit ihren Helferinnen zu elft in der Praxis. Gern würden sie die Sprechzeiten ausweiten, sagt Cohnert. Doch dafür bräuchten sie noch zwei Helferinnen mehr.

Sind Heimatrückkehrer Exoten? Bei den Zahnärzten ist der Ärztemangel auf dem Land noch nicht ganz so ausgeprägt wie bei Allgemein- oder Fachmedizinern, aber durchaus auch schon spürbar, sagt Aileen Friederichs. Das weiß sie aus eigener Anschauung. Denn mit ihrem Drang, nach dem Studium in die alte Heimat zurück zu kehren, ist sie wohl eher eine Exotin. „Jeder, der mit mir in Hannover studiert hatte, wollte danach in einer Großstadt arbeiten.“ Für sie selbst war Braunschweig nur ein einjähriges Intermezzo. „Ich bin ganz gern in Gifhorn. Mein Plan war immer, wieder hierher zurück zu kehren.“ Bei Dr. Hannes Cohnert einsteigen zu können, war für sie deshalb ein Angebot, das sie dankbar angenommen habe.

