In Würde sterben: Im Landkreis Gifhorn hat sich in den vergangenen Jahren eine Menge getan

Gifhorn

„Leben! Bis zum Schluss“: Das ist das Motto des Welthospiztages, der am Samstag auch in Gifhorn begangen wurde. An einem Infostand wollten die Akteure die Öffentlichkeit über ein Sterben in Würde informieren. Dazu hatten sich Hospizverein, Hospizstiftung und das Palliativ Netz zusammengetan – und deutlich gemacht, dass Gifhorn mittlerweile gut aufgestellt ist. Zur Einstimmung gab es bereits am Freitagabend in der Stadthalle das Theaterstück „Hotel zu den zwei Welten“ von Eric Emmanuel Schmitt.

„Wir stehen dafür, dass Menschen in schwierigen Situationen palliativ gut versorgt werden und sich verabschieden können“, erklärt Alexander Michel, Vorsitzender Vorstand der Hospiz Stiftung für den Landkreis Gifhorn, am Samstag am Infostand in der Fußgängerzone. Viele Gifhorner und Gifhornerinnen sind unterwegs, es ist Markttag, sie holen sich Informationsmaterial, wagen einen ersten Blick auf ein Thema, das irgendwann auf jeden menschen zukommt. Ingrid Pahlmann, Vorsitzende des Vereins Hospizarbeit Gifhorn ergänzt: „Uns geht es darum, dass die Menschen in Würde sterben können, ohne Angst vor Schmerzen und Einsamkeit.“

Richtfest für das Gifhorner Hospiz ist Ende Oktober geplant

Um dieses Ziel zu erreichen, habe sich in den vergangenen Jahren viel getan im Landkreis Gifhorn, die Akteure hätten sich vielfach in der Öffentlichkeit präsentiert. Die Hospizarbeit sei bekannt bei den Menschen. „Die Gifhorner kennen die Stiftung und den Verein, wissen, dass wir ein Hospizhaus bauen. Dadurch wird das Thema immer weniger ein Tabuthema. Die Menschen trauen sich, uns anzusprechen“, erklärt Ingrid Pahlmann. Vorwiegend seien es jüngere Menschen, die sich für ihre Eltern über einen Hospizplatz informieren.

Den können Gifhorner ab Sommer im neuen Hospizhaus finden. Das wird von der Hospiz Stiftung als Palliatives Zentrum gebaut. In wenigen Wochen soll laut Alexander Michel Richtfest sein für das Haus mit acht bis zwölf Gästezimmern. Das 6,5 Millionen Euro teure Bauprojekt in der Lindenstraße, das aus Spenden aus dem gesamten Landkreis finanziert wird, liegt damit voll im Zeitplan, freut sich der Stiftungsvorsitzende.

Und es wird mehr sein als nur ein Gästehaus für Sterbende. „Das wird eine Adresse für alle Fragen rund um das Thema Hospiz und Palliativmedizin, egal, ob es um ambulante oder stationäre Belange geht“, sagt Alexander Michel. In dem Gebäude, das nach der Fertigstellung auch über Angehörigen-Zimmer und diverse Schulungs-, Aufenthalts- und Veranstaltungsräume verfügen wird, werden die drei Säulen der Hospiz- und Palliativarbeit im Landkreis Gifhorn vertreten sein. „Das ist wichtig, um unserem Motto auch gerecht zu werden. Und nicht zuletzt, weil auch nach dem Tod eines Menschen Gespräche mit den Angehörigen immer wichtiger werden“, ergänzt Ingrid Pahlmann.

Neue ehrenamtliche Sterbebegleiter gesucht

Auch die ehrenamtlichen Sterbebegleiter des Hospizvereins sollen dann im neuen Hospizgebäude geschult werden. Derzeit gibt es rund 80 davon, sagt Koordinatorin Jeannette Ehlers. Rund 100 Mitglieder hat der Verein insgesamt. Infoabende für einen neuen Kursus zum Sterbebegleiter gibt es am Dienstag und Donnerstag, 26. und 28. Oktober, jeweils um 18 Uhr in der Gifhorner Volksbank im Steinweg. Der Kursus selbst soll von April bis September laufen. Interessenten melden sich für die Infoabende bitte per E-Mail an info@hospizarbeit-gifhorn.de an.

Von Thorsten Behrens