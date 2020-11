In Neubokel steht ein Bücherhäuschen für große und kleine Leseratten

Neubokel

Neubokel ist um eine Attraktion reicher: Auf dem Dorfplatz steht jetzt ein Bücherhäuschen. Ob Krimi oder Liebesgeschichte, Kochbuch oder Biografie, hier kann sich jeder ein oder mehrere Bücher nehmen – oder auch welche dazu stellen, wenn das eigene Bücherregal zu voll ist. Auch an die jungen Leseratten ist gedacht, es gibt Bilderbücher und für die älteren spannende Leseabenteuer.

„Der Termin könnte kaum besser sein, denn in den nächsten Wochen haben wir ja alle wieder viel Zeit – und die können wir doch gut mit einem spannenden Buch füllen“, sagte Jan-Henrik Steffenhagen, der als stellvertretender Ortsbürgermeister das Bücherhäuschen eröffnete. Er dankte den Initiatoren Anita Wohlfeil, Carina Becker und Ingetraut Steffenhagen, die die Idee zu dem Bücherhäuschen hatten. Dank ging auch an Harald Biesalski, der die ehemalige Telefonzelle spendierte und Klaus Steffenhagen, der sie in den Neubokel-Farben rot und blau gestaltet hat. „Ihr hattet die Idee und habt die Arbeit gehabt, der Ortsrat hat dann gern finanziell unterstützt“, sagte Jan-Henrik Steffenhagen abschließend.

Von unserer Redaktion