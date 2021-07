In Gifhorns Süden startet eine Tagespflege mit fünf Plätzen

Gifhorn

Tagesväter sind immer noch rar, mindestens so rar wie Erzieher in den Kindertagesstätten. Aber in Gifhorn tut sich in dieser Beziehung etwas: Ulf-Vinzenz Schultz eröffnet zum 1. September eine neue Kindertagespflegestätte im Süden der Stadt. „Hoppetosse“ heißt sie – benannt nach dem Schiff von Pippi Langstrumpfs Vater –, genauso wie die Tagespflegestätte, die er in den vergangenen Jahren in Braunschweig führte.

Dass der leidenschaftliche Tagesvater von Braunschweig nach Gifhorn wechselt, hängt mit persönlichen Umständen zusammen. Gemeinsam mit seiner Frau erwarb er ein Haus in Gifhorn Süd unweit der Braunschweiger Straße, in dem nicht nur viel Platz für die eigene Familie ist, sondern auch für eine Kindertagespflegestätte. „An unserem privaten Wohnort gibt es nun separate kindgerechte Räumlichkeiten und einen tollen Garten für zukünftige Tageskinder im Alter zwischen null und drei Jahren“, sagt Schultz.

Vollzeitbetreuung bedeutet mehr als 35 Stunden pro Woche

„Auch die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen für Kleinkinder ist groß“, sagt Bürgermeister Mattias Nerlich. Das neue Angebot kommt wie gerufen, denn jeder zusätzliche Betreuungsplatz hilft.“ In der Hoppetosse werden es fünf Betreuungsplätze in Vollzeit sein – auf seiner Homepage erklärt Schultz, dass Vollzeit „mehr als 35 Stunden Betreuung pro Woche“ bedeute. Und gerade die Tagespflege sei eine gute und gleichwertige Alternative zur Krippe, „vor allem dann, wenn Eltern für ihre Kinder ein überschaubares, familiäres Umfeld vorziehen“.

Der vierfache Papa Ulf-Vinzenz Schultz ist seit 2015 zertifizierter Tagesvater. In Braunschweig gründete er die Großtagespflege „Hoppetosse“ mit. Jetzt wechselt die „Hoppetosse“ sozusagen den Heimathafen und ankert künftig in Gifhorn. „Das passt auch vom zeitlichen Ablauf perfekt. Meine Kindergruppe wechselt nach den Sommerferien geschlossen in den Kindergarten, sodass ich so oder so mit einer neuen Gruppe hätte beginnen müssen. Ein bisschen wehmütig bin ich aber schon, dass sich unsere Wege jetzt trennen“, sagt er. „Schließlich haben wir über eine lange Zeit den Tag zusammen gestaltet.“

Die Elternbeiträge sind je nach Einkommen gestaffelt

In Gifhorn startet Schultz als vom Jugendamt zugelassener Kindertagespfleger in Zusammenarbeit mit dem DRK. Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung sind auch in seiner Tagespflege nach dem Einkommen gestaffelt. Mehr Infos gibt es unter www.hoppetosse-gifhorn.de.

Von der AZ-Redaktion