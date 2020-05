In Gifhorns Kultkneipe gibt’s Fußball-Geisterspiele am Fenster

Gifhorn

Seit Wochen heftig diskutiert, hat nun für Fußballfans ein neues Zeitalter begonnen. Die Profis spielen vor leeren Rängen. Zu verfolgen sind Spiele über den Sender Sky, zum Start für alle frei verfügbar. In der Gifhorner Kultkneipe H1 gehört das gemeinsame Fußball schauen an den Wochenenden seit Jahren zum festen Programm. Ist nun wenige Tage nach der Wiedereröffnung nach der Corona-Pause alles wieder beim Alten? Bei Weitem nicht. Aktuell darf Chef Holger Hirsch nur Außengastronomie betreiben, die Tische stehen sorgfältig auf Abstand. Der Gang zur Toilette ist markiert und nur mit Mund-Nasenschutz erlaubt. „Man muss das Beste draus machen. Es muss ja weitergehen.“

„Ich gucke da jetzt extra nicht hin“

Besondere Situationen erfordern auch besondere Maßnahmen. Kurzerhand stellte der Wirt einen Fernseher innen am Fenster so auf, dass Gäste von außen die Bundesliga-Konferenz verfolgen konnten. „Das ist nun einmal Kult bei uns mit dem Fußball. Und außerdem kostet uns Sky im Monat 600 Euro“, erklärte Hirsch. Am Samstag jedoch war die Fangemeinde noch sehr zwiegespalten. Nein, zum Fußballgucken sei er gar nicht da, winkt ein Gast ab. Einen Tisch weiter platzt Heiko Weiß der Kragen. Ja, er sei eigentlich Fußballfan. Aber dass die Profis spielen würden, sei für ihn eine „Riesenschweinerei“. Alle hätten sich an Kontaktbeschränkungen zu halten, aber ein Sport, in dem nun mal Vollkontakt dazu gehöre, sei erlaubt - „das geht überhaupt nicht für mich“, sagt er stocksauer und sagt sehr entschieden: „Ich gucke da jetzt extra nicht hin.“

Ganz anders die Stimmung bei Justin Hoffmann. „Ich bin absoluter Fußballfan und eigentlich regelmäßiger Stadiongänger. Ich finde es gut, dass es nun wieder los geht mit der Bundesliga. Geisterspiele sind besser als gar nichts.“ Und dann eben auch am Fenster des H 1.

