In Gifhorns Kultbahnhof kehrt wieder Leben ein: Zehn Konzerte sind geplant

Gifhorn

Sechs Konzerte noch bis Ende März: Im Kultbahnhof in Gifhorn gehen die Lichter wieder an. Was da so im Programm steht:

Am Freitag, 25. Februar, eröffnet Tone Fish den Reigen mit einem brandneuen Programm. Die Mischung ist wie die Musiker – eigen und unvorhersehbar. Eigene Kompositionen und verfremdetes Diebesgut lösen einander ab, oft verschwimmen die Grenzen. Die Folk-Band spielt seit rund neun Jahren ununterbrochen und hat mittlerweile mehr als 700 Konzerte gegeben. 70 bis 80 Konzerte pro Jahr bundesweit sind ein Statement. Das Programm der Band ist frech und frisch, atmet Einflüsse von irisch-erkeltet bis Fun(k)-Folk, von Dublin über Goethe bis Metallica. Tickets für 15 Euro im Vorverkauf oder für 20 Euro an der Abendkasse.

Jaimi Faulkner kommt Anfang März

Jaimi Faulkner folgt am Donnerstag, 3. März. Er stellt seine gerade erst erschienene CD „Allen Keys & Broken Bits“ vor, eine Melange aus groovendem Americana, Rock und Songwritersoul. Wunderschöne Balladen auf der einen, kräftig groovende Songs auf der anderen Seite füllen das Spektrum, das dieser packenden Singer-Songwriter ausfüllt. Tickets gibt’s für 18 Euro im Vorverkauf oder für 23 Euro an der Abendkasse.

Till Seidel & Band kommen am Samstag, 12. März. Das bedeutet Rhythm’n’Blues mit ordentlich Energie. Weg vom traurigen verstaubten Image und zurück zu den Ursprüngen, als zu R‘n‘B noch getanzt, gesungen und gelacht wurde. So mixen Till Seidel & His Band die verschiedenen Einflüsse amerikanischer Musik und transportieren sie in die heutige Zeit – und noch der letzte vergisst seinen Alltagsblues. Tickets kosten 15 Euro im Vorverkauf, 20 an der Abendkasse.

Der Ausblick bis Ostern Damit die Vorfreude steigt, hier noch der Ausblick bis Ostern: Am Sonntag, 20. März, um 17 Uhr ist Peter Finger zu Gast mit einer Bandbreite von Debussy über Ravel und Strawinsky bis zu Rock und Jazz. Tickets für 15 Euro im Vorverkauf, für 20 Euro an der Tageskasse. Das Inga Rumpf Trio steht am Donnerstag, 24. März, um 20 Uhr auf der Bühne mit Jazz, Blues und Soul. Die Tickets kosten 23 beziehungsweise 28 Euro. Micke & Lefty spielen am Freitag, 1. April, um 20 Uhr, sie werden als eine der besten Akustik Blues & Roots Gruppe Europas angesehen. Die Tickets kosten 15 beziehungsweise 20 Euro. B.B. & the Blues Shacks bringen am Samstag, 2. April, ab 20 Uhr eine Mischung aus Rhythm & Blues und Sixty Soul auf die Bühne, Tickets für 18 oder 23 Euro. Eine Brenner After Weihnachten Party steigt am Freitag, 8. April, ab 20 Uhr inklusive Weihnachtsessen und Songs zum Mitsingen und Tanzen. Tickets für 28 Euro im Vorverkauf, für 35 Euro an der Abendkasse. Gute alte Bekannte sind Suzie & the Seniors, die am Ostersonntag, 17. April, ab 20 Uhr den Kultbahnhof rocken. Die Tickets kosten 18 Euro im Vorverkauf, 23 an der Abendkasse.

Die Argentinierin bringt ihr persönlichstes Album mit

Vanesa Harbek & Band sind am Donnerstag, 17. März, auf der Bühne. Die Queen of Latin Blues ist zurück mit ihrem dritten Studioalbum „Visiones“, dem bislang persönlichsten Werk der 43-jährigen Argentinierin. In zwöf Songs nimmt Vanesa Harbek die Hörer mit auf eine musikalische Reise durch ihr Leben und ihre Seele. Und zu jedem Titel existiert auch ein Gemälde. Harbek mixt Blues mit Soul und Tango. Die Tickets kosten 15 Euro im Vorverkauf, 20 an der Abendkasse.

Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr; Ticketvorverkauf: AZ-Konzertkasse, Steinweg 73, bei Famila, online unter www.kultbahnhof-gifhorn.de.

Von der AZ-Redaktion