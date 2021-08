Gifhorn

Der Arbeitsmarkt für examinierte Kräfte in der Pflege ist wie leer gefegt – auch weil immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich beruflich anderweitig orientieren. Dieser Trend ist laut Arbeitsagentur auch im Kreis Gifhorn feststellbar. Die Situation in der Altenpflege ist problematisch.

Wiebke Saalfrank, Sprecherin der Arbeitsagentur Helmstedt, bestätigt die kritische Personalsituation der Altenpflege im Kreis Gifhorn Wie im gesamten Bundesgebiet könne auch im Landkreis der Bedarf an ausgebildetem Pflegepersonal – insbesondere im Bereich der Altenpflege – nicht gedeckt werden. „Im Kreis Gifhorn haben wir derzeit 56 Arbeitslose in der Altenpflege gemeldet, davon sind 48 Helferinnen und Helfer und acht Fachkräfte. Im Juni 2021 waren uns 63 offene Stellen in der Altenpflege gemeldet, davon 35 für Helferinnen und Helfer und 28 für Fachkräfte“, nennt Saalfrank Zahlen.

„Der Mangel ist gravierend“

Dem stehen bei den Fachkräften in der Altenpflege acht Arbeitslose gegenüber. Bereits bei einer Relation von einer Stelle auf drei Arbeitslose spreche man von einem Fachkräfte-Engpass. „Der Mangel ist also gravierend“, zieht Saalfrank ein düsteres Fazit.

Wie viele Arbeitskräfte ihren Job in der Pflege aufgegeben haben, sei für die Arbeitsagentur „schwer klar zu definieren“, sagt Saalfrank – verweist jedoch auf die Beschäftigtenzahlen des Landkreises. Diese zeigten, dass im Dezember 2020 (aktuellster Wert) 522 Helferinnen und 412 Fachkräfte in der Pflege beschäftigt waren, im Dezember 2019 waren es 525 Hilfskräfte und 436 Fachkräfte. Noch ein Jahr zuvor waren es 506 Hilfskräfte und 472 Fachkräfte. „Wir haben uns also von 987 Kräften in der Altenpflege im Jahr 2018 auf 945 im Jahr 2020 reduziert“, so Saalfrank.

Zuwanderung von Fachkräften gezielt vorantreiben

Was also tun, um dem Pflegekräfte-Notstand im Kreis Gifhorn entgegenzutreten? – „Zu einer nachhaltigen Strategie gegen einen Mangel gehört, dass wir gleichzeitig das inländische Potenzial noch besser ausschöpfen und die gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland vorantreiben“, sagt Saalfrank. Dabei gehe es um die Rekrutierung von Pflegefachkräften aus verschiedenen Ländern – beispielsweise aus Brasilien und Mexiko.

Diese Aufgabe übernehme die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Arbeitsagentur. „Die Menschen dort werden gemeinsam mit deutschen Kliniken und Arbeitgebern ausgewählt, betreut und bis zur Arbeitsaufnahme in Deutschland begleitet.“ Saalfrank weiter: „Auch im Kreis Gifhorn nutzen Arbeitgeber das Angebot, Menschen aus dem Ausland einzustellen. Wir fördern hierbei Anerkennungsprüfungen und Vorbereitungslehrgänge.“

Qualifizierung von Arbeitslosen als Chance

Die Agentur setze jedoch auch auf das inländische Potenzial, spricht Saalfrank die Qualifizierung von Arbeitslosen und Unterstützung von Beschäftigten an. Es gebe eine gemeinsame Kampagne mit dem Land, die Menschen dabei unterstütze, mit bestimmten Vorerfahrungen das erste Jahr in der Berufsfachschule Pflege zu überspringen und so in nur einem Jahr Pflegeassistentin oder Pflegeassistent zu werden. 2021 hätten 14 Menschen im Landkreis eine Qualifizierung in der Pflege gestartet.

Trotzdem bleibe die Situation der Altenpflege – insbesondere in den Heimen – sehr schwierig, so Saalfrank. Ein Grund dafür sei auch, dass die Klinik-Arbeit bei den gelernten Fachkräften beliebter als die Altenpflege sei. Eine deutliche Mehrbelastung durch Corona-Vorgaben habe die Lage in den Altenheimen zudem weiter verschärft.

Von Uwe Stadtlich