In Gifhorn liegt die Inzidenz ganz knapp unter 100 – was hat das für Konsequenzen?

Landkreis Gifhorn

Nachdem die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn seit dem 22. April mehr oder weniger deutlich unterhalb von 100 lag, hat sie am Freitag den Wert von 99,7 erreicht – und nähert sich damit dem kritischen Schwellenwert, mit dem sich manches ändert. Wie sieht es am Samstag aus mit den Regeln, und was ändert sich möglicherweise am Montag?

Zunächst mal bleibt alles wie gehabt: Erst wenn die Inzidenzwerte an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 steigen, also Samstag, Sonntag und Montag, gibt der Landkreis per Allgemeinverfügung am vierten Tag öffentlich bekannt, dass am Folgetag – also Tag fünf, in diesem Fall am Mittwoch – die schärferen Regeln des Infektionsschutzgesetzes angewendet werden.

Erstmal ist noch kein negativer Corona-Testnachweis erforderlich

Das heißt für den Einzelhandel: Die Geschäfte sind geöffnet, Click & Meet – also Einkauf nach Terminvereinbarung – ist erlaubt. Und bis zum Erlass einer Allgemeinverfügung ist auch noch kein negativer Corona-Testnachweis erforderlich. Sollte es wegen einer kontinuierlichen Inzidenz über 100 schärfere Regeln geben, sieht die Bundes-Notbremse vor, dass bis zu einem vom RKI gemeldeten Inzidenzwert von 150 der Einkauf vor Ort erlaubt ist, dann allerdings nur nach Vorlage eines negativen Coronatests aus einem der Schnelltestzentren beziehungsweise des Impfnachweises, wenn bereits beide Impfungen erfolgt sind. Erst bei einer dauerhaften Inzidenz über 150 ist nur noch Click & Collect möglich, also eine telefonische oder Online-Bestellung und Abholung an der Ladentür, wie das Gesundheitsministerium informiert. Bis eine neue Allgemeinverfügung in Kraft tritt, dürfen alle körpernahen Dienstleistungen wie Friseure, Kosmetikstudios oder Tattoo-Studios geöffnet sein. Ist dabei das durchgehende Tragen einer medizinischen Maske nicht möglich, muss der Kunde vorher einen Corona-Test machen – in einem Testzentrum oder auch direkt vor Ort einen Selbsttest.

Das heißt für die Gastronomie: Je nachdem, was das Land Niedersachsen am Wochenende in seiner neuen Corona-Verordnung entscheidet – dabei geht es unter anderem um Lockerungen für die Gastronomie –, hat der Landkreis Gifhorn angekündigt, ebenfalls im Laufe des Wochenendes darüber zu informieren, was das hier vor Ort heißt. Aktuell gilt: Außer-Haus-Verkauf ist erlaubt.

Noch dürfen sich Personen eines Haushalts mit zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen

Das heißt für die Kontaktbeschränkungen: Auch hier setzt die Notbremse nicht sofort am ersten Tag mit einer Inzidenz über 100 ein. Erst wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100 steigt und der Landkreis am vierten Tag eine Allgemeinverfügung erlässt, heißt es ab Tag fünf wieder: 1+1 – Personen aus einem Haushalt dürfen sich mit maximal einer Person aus einem anderen Haushalt treffen. Bis dahin ist erlaubt, dass sich Personen eines Haushalts mit zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen dürfen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt werden. Aktuell geltendes Beispiel: Familie A mit Ehepaar und zwei Kindern unter 14 Jahren darf Familie B mit Ehepaar und drei Kindern unter 14 Jahren treffen.

Regelung für Schulen: Es bleibt zunächst beim Wechselunterricht. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Das heißt für Schulen: Die Schulen sind im Wechselunterricht (Szenario B). Anders als in der Bundes-Notbremse, die erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 165 den Präsenzunterricht verbietet, gelten im Land Niedersachsen strengere Regeln. Hier heißt es in der Corona-Verordnung, dass das Szenario C mit Homeschooling bereits ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen und der anschließend in Kraft tretenden Allgemeinverfügung gilt. Eine Lockerung hingegen ist erst möglich, wenn die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100 liegt. Schülerinnen und Schüler, die zur Schule kommen, müssen sich zweimal wöchentlich auf Corona testen. Eltern, die ihre Kinder trotzdem lieber im Homeschooling belassen möchten, können eine Präsenzbefreiung beantragen. Nachmittagsangebote an offenen Ganztagsschulen gibt es nicht. Mittagessen ist unter der Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln grundsätzlich möglich. Außerhalb der Unterrichtsräume ist grundsätzlich in gekennzeichneten Bereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, in den Klassenräumen gilt eine solche Pflicht ebenfalls. Ausgenommen sind die Schüler der 1. bis 4. Jahrgänge, sobald sie an ihrem Platz sitzen.

Das heißt für Kitas: Es gibt einen eingeschränkten Betrieb mit verschärften Hygieneanforderungen, aber ein Betreuungsangebot für alle Kinder. Die Betreuung findet in Gruppen statt, die aber unter sich bleiben müssen – gruppenübergreifende Früh- und Spätdienste gibt es nicht, offene oder teiloffene Gruppenarbeit ist nicht erlaubt. Die Gruppen bekommen feste Räume zugewiesen, gruppenübergreifende Räume und das Außengelände dürfen immer nur von einer Gruppe auf einmal genutzt werden. Ausnahme: Das Außengelände ist groß genug, um es räumlich für verschiedene Gruppen aufzuteilen. Beschäftigte müssen Masken tragen.

Wird die 7-Tage-Inzidenz von 100 dauerhaft – also nach In-Kraft-Treten der Allgemeinverfügung des Landkreises – überschritten, tritt laut Bundes-Notbremse auch wieder eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr in Kraft.

Von der AZ-Redaktion