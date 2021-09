In Gifhorn gibt es jetzt einen kostenlosen Raum für Ehrenamtliche, Vereine und Initiativen

Gifhorn

Hans-Herbert Böhme ist begeistert. Der Vorsitzende des Gifhorner Kreissportbundes sieht viel Bedarf innerhalb der Mitgliedsvereine. Und Stephanie Manske, Ehrenamtskoordinatorin des Landkreises, macht am Beispiel der mehr als 60 Selbsthilfegruppen der Awo ganz konkret deutlich, dass dieses Angebot der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg mit Sicherheit genutzt werden dürfte. Gemeint ist der neue Ehrenamtsraum, den Vereine und Initiativen ab sofort buchen können – kostenlos.

Mal eben einen Raum für eine Vorstandssitzung benötigen, in Ruhe über ein bestimmtes Projekt mit den Beteiligten reden – oder überhaupt regelmäßige Treffen des Vereins, der Sparte, der Initiative möglich machen: Das war bisher manchmal gar nicht so einfach. „Wir hatten immer wieder mal Anfragen von Gruppen, auch von außerhalb des Kreissportbundes“, so Böhme. Und auch die Sparkasse sei immer wieder mal angefragt worden. „Es gab mal die Idee, das in unseren eigenen Räumen zu machen. Aber es ist schwierig, nach Geschäftsschluss Fremde in den Sicherheitsbereich zu lassen“, erklärt Dr. Patrick Kuchelmeister, Vorstandsmitglied der Sparkasse.

Modern eingerichtet: Ann-Kathrin Suhrkamp stellt den neuen Ehrenamtsraum vor, der ab sofort Vereinen und Initiativen zur Verfügung steht. Quelle: Thorsten Behrens

Diese Schwierigkeiten gibt es beim Ehrenamtsraum in Gifhorn am Herbert-Trautmann-Platz nicht. In einem GWG-Gebäude, in dem laut Vorstand Andreas Otto früher mal eine Post, dann ein Gemüseladen und schließlich ein Ambulanter Pflegedienst untergebracht waren, können sich die Ehrenamtlichen künftig treffen. Voraussetzung: Sie sind eingebucht. Das funktioniert ab sofort per E-Mail, über die Website der Sparkasse sowie einen QR-Code, der an der Tür des Ehrenamtsraumes angebracht ist. Erste Anfragen gibt es schon. Koordiniert wird die Nutzung von Ann-Kathrin Suhrkamp, Leiterin des Vorstandsstabes der Sparkasse.

Der Ehrenamtsraum bietet Platz für etwa 20 Personen. Er ist modern und hell eingerichtet, hat einen kleinen Nebenraum sowie eine vollständig möblierte inklusive Küche. Konkurrenz zur Gastronomie soll er aber nicht sein, betont Dr. Kuchelmeister. Die Küche soll den Ehrenamtlichen ermöglichen, Snacks und Getränke bei ihren Treffen bereit zu halten. Natürlich gibt es eine Toilette – und Tagungstechnik. An der Decke hängt ein Beamer, es ist W-Lan verfügbar. Genutzt werden kann der Raum bis 22 Uhr abends. Er ist nach Nutzung sauber zu hinterlassen – um die Grundreinigung kümmert sich aber die Sparkasse.

Die Sparkasse, die unter ihren 1100 Mitarbeitenden laut Dr. Kuchelmeister selbst rund 500 in Ehrenämtern Engagierte hat, will mit dem Raum Ehrenamtlichen mehr Handlungsspielraum geben – zusätzlich zu den rund zwei Millionen Euro, die jährlich zur Ehrenamtsförderung eingesetzt würden. Für die GWG bietet der Raum laut Otto zudem die Möglichkeit, innerhalb ihres aktiven Quartiersmanagements Nachbarschaftsgruppen in der Südstadt zu ermöglichen, sich zu treffen.

Kleine Kinder immer satt: Im Rahmen der offiziellen Einweihung des Ehrenamtsraumes übergaben Dr. Andreas Ebel (v.l.) und Dr. Patrick Kuchelmeister 4000 Euro an Dr. Klaus Meister. Quelle: Thorsten Behrens

Im Rahmen der offiziellen Einweihung des Ehrenamtsraumes gab es dann noch eine Überraschung: Landrat Dr. Andreas Ebel und Dr. Patrick Kuchelmeister überreichten einen Scheck in Höhe von 4000 Euro an Dr. Klaus Meister von der Stadt Gifhorn. Das Geld soll dem Kinderfonds „Kleine Kinder immer satt“ zugute kommen.

Von Thorsten Behrens