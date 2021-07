Gifhorn gibt bei der Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder richtig Gas. Trotz aller Bemühungen gibt es aktuell jedoch weiterhin weniger Plätze in den Kitas im Stadtgebiet, als Eltern Bedarf angemeldet haben. Nicht ausreichend ist auch die Versorgung mit Plätzen in den Krippen. Zudem mangelt es an Fachkräften.