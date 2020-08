Landkreis Gifhorn

Der Text aus der Reihe Impulse stammt in dieser Woche von Pastor Oliver Flanz. Pastor Flanz teilt sich eine Pfarrstelle in Meinersen mit seiner Frau Julia. Das Paar hat drei Kinder. Oliver Flanz, der aus Castrop-Rauxel stammt, studierte in Wuppertal und Heidelberg. Sein Vikariat absolvierte er in Osnabrück und seine erste Stelle trat er in Moringen und Fredelsloh im Solling an. Jetzt ist er Pastor in Meinersen.

Ein Gehege bleibt immer ein Gehege

Oliver Flanz. Quelle: Privat

Anzeige

Vergangene Woche war ich mit meiner Familie im Zoo Hannover. Auf einem Rundweg spaziert man in wenigen Stunden von Afrika bis nach Indien. Selbst die Gehege sind mit viel Liebe landesspezifisch angelegt. Am beeindruckendsten fand ich das Eisbärengehege. Von einem Schiffsdeck aus schaut man in das Gehege, das wie ein kanadischer Frachthafen angelegt ist. Es ist erstaunlich, wie echt einem das Gehege vorkommt, in dem große Motorenanlagen sogar die Wellenbewegungen des Meeres simulieren. Um das Küstenerlebnis abzurunden, wird über Lautsprecher sogar Möwengeschrei eingespielt. Fast vergisst man, dass man mitten in Hannover ist. Und dennoch stand ich da und dachte: Egal wie schön man die Kulisse gestaltet, ein Gehege bleibt ein Gehege. Am Ende bleibt es ein Zoo – Tiere in Gefangenschaft.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Und dann dachte ich an die Besucher des Zoos und an mich. Wie frei sind wir? Ja, wir werden nachher den Zoo verlassen und nach Hause gehen. Aber sind wir deswegen wirklich frei oder gehen die meisten von uns nicht auch nur zurück in ihre wohlangelegten Gehege?

Menschen unterliegen vielen verschiedenen Zwängen

Wir alle unterliegen den verschiedensten Zwängen: Schönheitsideale, Leistungs- und Erfolgsdruck, Erwartungen anderer, eigene Erwartungen und Ziele, unerfüllte Sehnsüchte, gesellschaftliche Normen. Ich musste an eine alleinerziehende Mutter denken, die am Existenzminimum ums Überleben ihrer Kinder kämpft. An einen Mann, der vom Leistungsdruck seines Jobs aufgefressen wird. Ein Mädchen, das sich jeden Abend in den Schlaf weint, weil sie die schulischen Erwartungen ihrer Eltern nicht erfüllt. Menschen, die sich unfrei und gefangen im eigenen Leben fühlen. Ich kenne viele Menschen, die an ihrem Leben leiden, die sich nach Freiheit und echtem Leben sehnen, es aber nicht finden können. Immer sind sie auf der Suche nach einem Ausweg, aber ihr Gehege bleibt verschlossen.

Jesus hat einmal gesagt: „Nur wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei!“ (Johannes 8,Vers 36) Diese Welt ist nicht so, wie sie sein sollte – unser Leben meist auch nicht. Jesus will das ändern. Er will uns ein neues Leben schenken, ein Leben in echter Freiheit – auch dir. Sommerferien sind oft eine Möglichkeit. Mal raus aus dem Alltag, den Zwängen und Gewohnheiten. Zur Ruhe kommen. Sehen was trägt. Loslassen was hindert. Neue Wege einschlagen. Für mich heißt das immer auch: Gott bewusster in den Blick nehmen. Beten. Zeit mit Jesus verbringen. Freiheit finden.

Von Oliver Flanz