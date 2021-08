Gifhorn

Der Text aus der Reihe Impulse kommt in dieser Woche von Susan Heydecke. Susan Heydecke ist auf einem Hof aufgewachsen und durchlief eine landwirtschaftliche Ausbildung. Ihre erste Stelle war in Müden, wo sie bei einer Evangelisation zum Glauben fand und sich an der Bibelschule Malche in Porta Westfalica bewarb. Dort absolvierte sie vor gut 30 Jahren die Ausbildung zur Diakonin und entdeckte ihre Kreativität und eine Leidenschaft zum Marionettentheater. Nach Stationen in Rotenburg an der Wümme, Porta Westfalica, Herrenberg, Melle und Bad Gandersheim ist sie seit 2017 als Diakonin in Wesendorf und Wahrenholz für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zuständig.

Schlecht gelaunt in der Wasserlache ausgerutscht

Susan Heydecke Quelle: Foto Keller

Kennen Sie solche Tage? Es fing schon beim Aufstehen an. Habe den falschen Fuß erwischt. Schlecht gelaunt geht es ins Badezimmer. Da trete ich in die Wasserlache meines Dusch-Vorgängers und lande auf dem Po. In der Küche fällt mir die Kaffeetasse um und ich muss den Wischlappen holen.

Nach dem Morgenkampf setzte ich mich an meinen Schreibtisch, völlig erschöpft von den morgendlichen Pannen, bei Dreien ist es nicht geblieben, und denke: Was für ein Tag. Wie soll der bloß enden?

Eine Karte bestätigt den schlechten Tag

Auf meinem Schreibtisch lacht mich die Karte einer Freundin freundlich an. „Auch schlechte Tage haben ihre guten Momente.“ Die „schlechten Tage“ sprechen mich an. Ja, so einen habe ich heute erwischt.

Alles weitere an dem Spruch finde ich eine Zumutung. Ich rege mich auf. Frommes Gelaber. Hilft doch nicht. Macht nur Druck. Jetzt soll ich dem Geschehenen auch noch was Gutes abgewinnen. Ne, so einfach ist das nicht! Ich schmolle.

Der Spruch lächelt mich immer noch an. Soll ich die Karte umdrehen, damit er mich in Ruhe lässt?

Mit dem Start ist noch nicht der ganze Tag gelaufen

Ich bleibe an den „Momenten“ hängen. Mit ihnen kommt eine neue Gewichtung ins Ganze. Dem schlechten Start am Morgen – stehen die Momente gegenüber. Und plötzlich frage ich mich: „Soll ich, will ich den ganzen Tag wirklich abschreiben, weil ein paar Dinge am Start schiefgelaufen sind?“

Der Spruch spricht von „guten Momenten“. Gedanklich gehe ich an den Anfang zurück. Ja, ich habe schlecht geschlafen, bin im Bad ausgerutscht und habe den Kaffee verschüttet. Doch dann klingelte das Telefon. Eine Freundin rief an. Nur kurz, um mir einen gesegneten Tag zu wünschen. Ein kurzer, guter Moment. Ich habe ihn fast aus den Augen verloren.

Die kleinen Segenszeichen

Ich merke, ich habe Seh-Probleme. Ich sehe, was schief geht, und mache es in Gedanken immer größer. Und dabei übersehe ich die kleinen Segenszeichen: die wohltuende Stille am Morgen, eine mitmachende Begegnung, und die Karte auf meinem Schreibtisch, über die ich mich eben noch geärgert habe.

Nun macht sie mir Mut, die Augen zu öffnen und hin zu sehen, was Gott mir an diesem Tag, vielleicht nur im Kleinen, aber dennoch, schenken will. Denn dies ist der Tag, den der Herr gemacht, lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

Von Susan Heydecke