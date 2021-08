Gifhorn

Der heutige Text aus unserer Reihe Impulse stammt von Pastor Michael Groh. Groh ist 1961 in Osterode am Harz geboren und verheiratet mit Pastorin Elsbeth Groh, die in der Dachstiftung Diakonie in Kästorf arbeitet. Nach dem Studium absolvierte er sein Vikariat in Wettmar. Seine erste Stelle teilte er sich mit seiner Ehefrau im Alten Land bei Hamburg, dann war er 17 Jahre Pastor in der Corvinus-Gemeinde Northeim. Seit Mai 2017 ist Groh Pastor in der Martin-Luther- und der Nicolai-Gemeinde Gifhorn.

Viele Gespräche über all die alten Geschichten

Michael Groh Quelle: privat

Vor einigen Wochen hatte meine 89-jährige Mutter einen Schlaganfall. Zum Glück hat sie den Notfallknopf rechtzeitig drücken können. Jetzt ist sie in der Reha.

In dieser Zeit bin ich über 2000 Kilometer mit dem Auto gefahren zwischen Gifhorn, dem Krankenhaus und meinem Heimatort Osterode. Viel haben wir geredet, über das Glück, das sie im Unglück hatte, aber auch über all die alten Geschichten. Wie meine Mutter mit ihren vier Geschwistern in Liegnitz in Schlesien aufgewachsen ist, wie an ihrem achten Geburtstag die Sirenen heulten, weil da die Deutschen den Krieg angefangen haben am 1. September 1939. Auch davon, wie sie im Südharz untergekommen sind bei entfernten Verwandten auf einem Bauernhof und mein Opa es auch geschafft hat, zur Familie zu stoßen. Vom Konfirmationskleid meiner Mutter, das eine Nachbarin aus einer alten Gardine genäht hat, und den Eiern der Nachbarn und dem zusammengetragenen Mehl, um Kuchen zur Konfirmation zu backen.

So ist die Geschichte also in Ordnung

„Schließlich haben wir den Krieg begonnen und noch so manches anderes Schlimmes gemacht“, sagt meine Mutter, so ist die Geschichte also in Ordnung, und sie meint es auch so.

In den Achtzigern ist sie mit ihren Geschwistern nach Liegnitz gefahren, hat das Haus besucht, das ihrer Familie gehörte, und die Menschen kennen gelernt, die da lebten. Die waren aus Ostpolen von den Russen nach Westen vertrieben worden und meine Mutter erzählt von der Gastfreundschaft und von der Verbindung, die entsteht, wenn man miteinander über Flüchtlingserfahrungen spricht. Ein Herz für Flüchtlinge, für Vertriebene hat sich meine Mutter bewahrt: Als ihre Friseurin abschätzig über Geflohene aus Syrien sprach, hat sie gesagt: „ich schäme mich für Sie“ und sich einen neuen Friseur gesucht. Vor ein paar Jahren verliebte sich ihre Enkeltochter in einen afghanischen Flüchtling und meine Mutter sagte nur, „was für ein toller, höflicher Mann“ und es ist kaum zu glauben, wie die beiden sich verstanden. Jetzt freut sich meine Mutter über das Urenkelkind, das da bald geboren werden soll.

Wichtig ist, was die Erinnerung für das Heute bedeutet

Geschichte für Geschichte hat sie mit hineingenommen in ihre Lebensgeschichte, die auch meine Geschichte und die meiner Kinder geworden ist. So unwirklich mir das heute vorkommt, was meine Mutter früher erlebt hat, umso wichtiger ist, was die Erinnerung für das Heute bedeutet. Denn es erinnert mich an andere Zeiten und Lebenserfahrungen. Kriegszeiten habe ich zum Glück keine erlebt, auch Hunger nicht oder Angst vor Gewalt.

Meine Zeit strotzt nur so vor Überfluss und eher einem Zuviel statt einem Zuwenig.

Die Erzählungen aus vergangenen Zeiten, nicht nur die meiner Mutter rücken mein „Hier und Jetzt“ ins rechte Licht und zeigen mir, was für ein Glück ich habe, aber auch, wie viel Gefahr droht, wenn sie aufhören, meine Geschichten zu sein.

Ein Gedenken, das aus Geschehenem neue Hoffnung schöpft

„Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung“ – so steht es auf einer Tafel der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem – ein zutiefst biblischer Gedanke: Ein Gedenken, das aus Geschehenem neue Hoffnung für die Zukunft schöpft – das ist das Geheimnis der Erlösung.

Von Michael Groh