Total verknallt sein ist wie beten

Dieser Impulse-Text stammt von Matthias Wittkämper. Er ist Pastor in St. Nicolai. Theologie hat er an der Philipps Universität in Marburg studiert. Mit seiner Frau, Ellen, hat er drei Kinder und eine Pflegetochter. Der 59-Jährige war Leiter der Telefonseelsorge Nord-Ost Niedersachsen und bildete am Missionsseminar Hermannsburg StudentInnen in Religionspädagogik aus.

Matthias Wittkämper Quelle: privat

Aus meiner Zeit als Religionslehrer erinnere ich folgende Begebenheit. Die Namen habe ich verändert. Klasse 9e. Tim war verliebt. Total verknallt. Das sah man ihm an. Das merkte jeder in der ganzen Schule. Er döste im Unterricht so süß vor sich hin und war nicht wirklich bei der Sache, weil er bei seiner Sache war. Und seine Sache war Laura. In den Pausen knutschten sie in den dunklen Ecken der Flure und waren für alle anderen nicht ansprechbar. Und in der Stunde saß Tim wieder so da und träumte vor sich hin, bis es wieder Pause war.

Immer wieder auffrischen

Obwohl ich mir von Tim etwas mehr Beteiligung gewünscht hätte, habe ich damals an diesem Liebespaar etwas ganz neu verstanden. Ihr Verhalten ähnelt nämlich dem Beten. Ich vergegenwärtige mir mein Gegenüber. In den Pausen frische ich mir die Liebe wieder auf. Ich nehme sie überall mit hin. Ich mache mir bewusst, dass Gott da ist. Für mich ist er jetzt da. In meiner Situation ist Gott da, obwohl er ja sowieso da ist.

Mit dieser Haltung verändere ich meine Situation, in der ich gerade stecke. Die objektive Wirklichkeit bleibt unberührt. Wie bei Tim und Laura. Laura liebt Tim ja auch während des Unterrichts, aber in den Pausen müssen sie es sich wieder und wieder sagen und zeigen.

Wir dürfen eingreifen

Beten verändert. Schicksalsglaube ist dem christlichen Glauben fremd. Es ist nämlich nicht so, dass auf unserer Erde nur vollzogen wird, was im Himmel längst geplant war. Wir dürfen und sollen eingreifen in die Abläufe unserer Welt und die Mithilfe Gottes in Anspruch nehmen. Für konkrete Menschen und konkrete Anliegen, um das Leben positiv zu entfalten und Segen auszubreiten. Genau das meint der kommende Sonntag „Rogate“: Betet!

Ihr Pastor Matthias Wittkämper

