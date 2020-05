Dem eigenen Namen auf der Spur

Landkreis Gifhorn

Der Beitrag aus unserer Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Elke Chavier. Die Lehrerin für die Sekundarstufe I und II studierte an der Universität Köln katholische Theologie und Geschichte. Weitere Praxiserfahrungen im seelsorgerischen Bereich sammelte Elke Chavier in ihren freien Stunden als Telefonseelsorgerin. Sie arbeitet am Otto-Hahn-Gymnasium und bildet am Studienseminar Wolfsburg Geschichtslehrer aus.

Was bedeutet mein Name?

Elke Chavier Quelle: privat

Haben Sie schon mal gegoogelt, woher eigentlich Ihr Vorname kommt und was er bedeutet? Das habe ich neulich mal getan und fand heraus, dass ich eigentlich Adelheid und nicht Elke heiße. Denn: Der Name Elke hat eine althochdeutsche Herkunft und ist die Kurzform von Adelheid. Elke geht auf die althochdeutschen Wörter „adal“ und „heit“ zurück, welche übersetzt „edel“ und „die Art“ bedeuten. Übersetzt wird der Name meistens mit „von edlem Wesen“ oder von „vornehmer Art“.

Anzeige

Jetzt war meine Neugier geweckt und ich suchte weiter. Wer war diese Adelheid, von der mein Name abstammt. Im ökumenischen Heiligenlexikon unter www.heiligenlexikon.de fand ich ihre Biografie.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ein bewegtes Leben

Die Heilige Adelheid war um 931 in Burgund in Frankreich geboren worden und am 16. Dezember 999 in Seltz im Elsass gestorben. Zwischendurch hatte sie ein bewegtes Leben: Geboren als Tochter des Königs Rudolf II. von Burgund und der Bertha von Schwaben war sie eine burgundische Prinzessin. Nach vielen Irrungen und Wirrungen, bei denen sie sogar am Gardasee gefangen gehalten wurde, wurde sie schließlich die Frau des Deutschen Kaisers Otto I. 962 fand in Rom die Kaiserkrönung des Paares durch Papst Johannes XII. statt. Als 973 ihr Mann starb, übernahm sie die Regentschaft für den jungen Otto II. und später sogar für ihren Enkel Otto III.. Zwischenzeitlich musste sie immer wieder ins Exil. Sie war für ihre fromme Freigiebigkeit bekannt und machte sich damit beim Adel nicht gerade beliebt.Sie gründete mehrere Klöster, darunter 996 ein Doppelkloster der Benediktiner in Seltz im Elsass, wo sie ihren Lebensabend verbrachte. 1097 wurde sie von Papst Urban II. heilig gesprochen. Sie wird heute al Patronin von Seltz verehrt.

Vorbilder und Helfer

Ist das nicht eine spannende Geschichte? Und so eine lässt sich zu beinahe jedem Vornamen finden, denn es gibt sehr viele Heilige, deren Namen wir heute noch tragen. Die Heiligen fungieren so natürlich nicht nur als Namensgeber, sondern auch als Vorbilder und als Helfer. In vielen katholischen Gegenden werden ihnen bestimmte Funktionen quasi zugeordnet. Der Heilige Blasius, dessen Segen gegen Halsschmerzen wirken soll oder der Heilige Antonius, der angerufen wird, wenn man etwas verloren hat, sind nur ein paar kleine Beispiele. Vielleicht haben Sie jetzt einen Anreiz bekommen, sich auch mal auf die Spur Ihrer/Ihres Heiligen zu begeben. Viel Spaß bei der Suche und viele neue Entdeckungen wünscht Ihnen

Lesen Sie auch:

Von Elke Chavier