Landkreis Gifhorn

Ulla Evers ist Diplom Theologin und Öffentlichkeitsbeauftragte im Kirchenkreis Gifhorn. Sie ist gebürtige Rheinländerin, hat in Münster studiert und sich beruflich viele Jahre in Hamburg bewegt. Seit sie in der Südheide lebt, weiß sie das Dorfleben zu schätzen. Beruflich ist sie, neben der Öffentlichkeitsarbeit, in der Erwachsenenbildung tätig. Ulla Evers ist verheiratet und Mutter von drei Kindern.

Ulla Evers. Quelle: privat

Anzeige

Mein morgendlicher Blick in den Kalender. Heute keine Termine. Eine Erleichterung, dann kann ich in Ruhe das tun, was liegen geblieben ist. Die Zeit nutzen – ja für was? Eine Kaffeetasse länger am Frühstückstisch sitzen. Die Kommentarspalten der Zeitung lesen, nicht nur die Überschriften. Die Sommerblumen gießen und vertrocknete Blüten auszupfen. Ein kurzes Hallo mit der Nachbarin.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Jetzt aber. Diesen Tag ohne Termine muss ich nutzen. Da liegt die Liste mit dem „eigentlich müsste ich mal, wenn ich Zeit habe“. Diesen wertvollen Tag ohne Termine nicht vertrödeln. Die Stunden nicht verstreichen lassen. Die Zeit nutzen. Unsere Sprache kennt verschiedene Formulierungen für diese Qualität von Zeit. Wir können sie uns vertreiben, vergeuden, verschwenden, totschlagen oder verbrennen. Welch deftige Formulierungen. Ein richtiges Zeitgemetzel können wir in unserer Sprache anrichten. Das hört sich an wie eine Drohung.

Ein tätiges Vorbild

Unsere Zeit ist ein kostbares Gut, das entweder sinnvoll gefüllt wird oder aber jämmerlich zwischen den Finger zerfließt. Ich gehöre selber zu denen, die in Sachen Zeit keine Kompromisse kennt. Carpe Diem – nutze den Tag. In vielen Jahren und Jahrzehnten geübt und verinnerlicht. Mein tätiges Vorbild ist Marta. Als Jesus in ein Dorf kam, war er zu Gast bei zwei Schwestern. Marta und Maria. Während Marta die fleißige Gastgeberin ist, sitzt Maria bei Jesus und hört ihm zu. Empörend! Die Fleißige und die Untätige. Die eine nutzt ihre Zeit zum Wohle des Gastes, die andere sitzt einfach da und schenkt dem Gast ihre Aufmerksamkeit, indem sie ihm zuhört. Der Fleiß von Marta wird nicht abgewertet. Jesus spricht ihr aber aus dem Herzen: „Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe. Über Maria sagt er: „Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden.“

Wenn ich meinen terminfreien Tag heute von einem Marta-Tag zu einem Maria-Tag mache, dann, so denke ich, bekommt alles Tun eine neue Qualität. Den Duft des Kaffees kann ich genießen, über den Zustand der Welt mache ich mir vertieft Gedanken, die Sommerblumen erfreuen mich und das Schwätzchen mit der Nachbarin macht mir deutlich, in meiner Umgebung wohnen einfach nette Menschen. Mit dieser Haltung darf sich der Tag dann entfalten. Ich finde, besonders der Sommer ist dafür da, Zeit zu haben, Zeit zu genießen, sie zu teilen, sie frei zu machen von Last. Halt weniger Marta-Zeit und mehr Maria-Zeit leben. Wunderbare Sommerwochen wünsche ich Ihnen!

Lesen Sie auch: Über die positive Botschaft des Protests

Von Ulla Evers