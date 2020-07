Landkreis Gifhorn

Der Beitrag aus unserer Reihe „Impulse“ kommt heute von Stephan Kühme, Jahrgang 1961. Stephan Kühme studierte in Marburg, Heidelberg und Birmingham Theologie und Geschichte mit dem Abschluss Diplom und der kirchlichen Examina. Sein Vikariat absolvierte er an der Kreuzkirche in Wolfsburg. Von 1994 bis 1999 unterrichtete er an den Fachschulen der Lobetalarbeit in Celle, die für soziale Berufe ausbilden. Die Arbeit mit wohnungslosen Menschen begleitete er seit 1999 in der Diakonie Kästorf, seit November 2016 ist er in Päse als Pastor tätig.

Stephan Kühme Quelle: privat

Der 24. Juni, der vorletzte Mittwoch, war Johannistag. Der Johannistag wird an vielen Orten mit einem Feuer gefeiert. Dieser Tag zu Ehren Johannes des Täufers hat sich vermischt mit altem Brauchtum der Sommersonnenwende, an dem die bösen Geister vertrieben werden sollten. Das passt, denn Johannes war jemand, der die Menschen wachrütteln wollte, der für seine Sache brannte.

Zeichen für einen neuen Anfang

Er sah, es geht ungerecht zu in der Welt. Schon damals vor 2000 Jahren. Wer konnte, steckte möglichst viel in die eigene Tasche. Und setzte sich mit Gewalt gegen andere durch. Daher hat Johannes den Leuten die Meinung gesagt: Ändert euch. Viele pilgerten zu ihm durch die Wüste an den Jordan. Sie hörten dem Propheten zu und ließen sich von ihm taufen, was ein Zeichen für einen neuen Anfang im Leben der Menschen war.

Was würde Johannes wohl heute sagen, wogegen protestieren? Würde er sich wiederfinden bei den Protestlern, die jede Gelegenheit zum Protest nutzen? Wohl kaum. Aber er würde den Menschen sagen, dass sie gerade in diesen Zeiten etwas neu lernen müssen. Nämlich respektvoll miteinander umzugehen. Er würde wohl fragen, warum werden Menschen bedrängt, die sich unverschuldet an einem Virus infiziert haben? Warum werden Autos beschädigt, die ein Gütersloher Kennzeichen tragen? Warum vergreifen sich Menschen an den Schwächsten der Gesellschaft? Haben die nicht hört, was Jesus zu den Kindern gesagt hat? „Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.“ Markus 10, 14.

Das Wirken Jesu nachahmen

Und dann würde er weiterfragen: Warum sind junge Männer gewalttätig in einem Land, welches ihnen ermöglicht in Freiheit zu leben? Warum greifen sie Repräsentanten des Staates an, die ein friedliches rechtsstaatliches Zusammenleben sichern wollen? Die Christengemeinde ist der Ort, an dem Respekt kein knappes Gut ist, sondern der Ort, an dem Gott, der Freund des Lebens (Weisheit Salomos 11,26), gelobt wird und Respekt eingeübt wird. Ein Ort, an dem jeder von Jesus Christus lernen und ihm nachfolgen kann. Das Wirken Jesu soll im Wirken der Menschen seine Entsprechung finden. An diesen Anspruch erinnert uns heute Johannes.

