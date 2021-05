Landkreis Gifhorn

Zwischen geimpft werden dürfen und geimpft werden können liegt gerade ein meilenweiter Unterschied im Landkreis Gifhorn. Auf dem Papier stehen etwa nun Lehrer und auch die Feuerwehrleute ganz oben, um die erste Covid-19-Impfung zu erhalten. Mit „großem Bedauern“ sieht Landrat Dr. Andreas Ebel jedoch, dass die in den nächsten Wochen für diese Gruppen eigentlich geplanten Erstimpfungen mangels Impfstoff ausfallen müssen.

Stadthalle: Zweitimpfungen haben nun Vorrang

Wie insgesamt nun alle, die jünger als 60 Jahre alt sind, im Impfzentrum erst einmal nicht zum Zug kommen. Konkrete Termine für Erstimpfungen hätten durch die Kehrtwende des Landes jedoch nicht abgesagt werden müssen. Die Planungen der Termine im Impfzentrum sowie für die mobilen Teams erfolgen erst, wenn konkrete Impfstofflieferungen durch das Land avisiert werden. Was die Lage im Impfzentrum nun aktuell so aussehen lässt: Es stehen sehr viele Zweitimpfungen an, für die das Land den Impfstoff zuliefert.

Wer unter 60 ist, muss sich nun gedulden

Auch für Erstimpfungen für Personen, die 60 Jahre oder älter sind, stehen zugelassene Impfstoffe zur Verfügung. „BioNTech und Moderna werden jedoch ausschließlich für Zweitimpfungen durch das Land geliefert“, so der Landrat. Folge: Erstimpfungen bei Personen unter 60 Jahren seien bis einschließlich 22. Kalenderwoche – also bis 6. Juni – nicht möglich.

Vordrängeln ist in Gifhorn kein Thema

Führt das ständige Hin und Her der Impfstrategie dazu, dass sich Gifhorner unter einem Vorwand vordrängeln? Das schließt der Landrat aus. Problemlagen wie in Hamburg, wo täglich Hunderte hinkämen und sich vormogeln, seien in Gifhorn kein Thema. Sehr wohl inzwischen ein Thema ist der Impftourismus. Wie viele Gifhorner nach Magdeburg zur Erstimpfung fuhren oder etwa an Firmenstandorten in anderen Städten geimpft wurden, kann der Landkreis zahlenmäßig nicht einschätzen.

Bescheinigungen sollte jeder dabei haben

Solange die Impfpriorisierungen noch gelten, sollte jeder, der einen Impftermin in der Stadthalle hat, eine entsprechende Bescheinigungen dabei haben – je nach Anlass der Impfberechtigung. Beispielsweise den Personalausweis (Altersindikation), Bescheinigungen des Arbeitgebers (berufliche Indikation), Bescheinigungen einer Ärztin oder eines Arztes (medizinische Indikation) oder ein Nachweis über den Bezug von SGB II (soziale Indikation).

Auffrischungen ab Herbst – dann ist die Stadthalle eigentlich kein Impfzentrum mehr

Auffrischungs-Impfungen ab Herbst? Dann ist die Stadthalle eigentlich kein Impfzentrum mehr. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Ein paar Monate wird es noch dauern, bis alle Impfwilligen in der Stadthalle durchgeschleust sind. Bis 30. September ist die städtische Einrichtung dafür gebucht. Inwieweit die vor einigen Tagen verkündete Nachricht der Ständigen Impfkommission, die ersten Auffrischungen der Covid-Impfungen stünden ab Herbst an, daran etwas ändert, ist noch unklar. Wie die Impfungen ab Oktober weitergeführt werden sollen, sei dem Landkreis Gifhorn noch nicht bekannt, so Ebel.

Von Andrea Posselt