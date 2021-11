Impfnachweis ohne Ausweis oder App: So kommt Gifhorn an die Immunkarte

Kreis Gifhorn

Sie kann nicht abstürzen, sich nicht entladen und passt in jedes Portmonee: Die Immunkarte ist die neue Alternative als Corona-Impfnachweis für alle, die kein modernes Smartphone haben und ihren Impfausweis nicht immer mitnehmen wollen. Auch im Kreis Gifhorn gibt es Apotheken, die die Immunkarte ihren Kunden besorgen können.

Die Immunkarte sieht aus wie eine Scheckkarte, auf der der Name, das Geburtsdatum, der Impfstoff und das Datum der jüngsten Impfung sowie der dazu passende QR-Code stehen, den Geimpfte auch auf dem Zettel des digitalen Zertifikats von der Apotheke und damit auf ihr Smartphone bekommen. „Damit haben wir eine Offline-Lösung“, sagt der Gifhorner Apotheker Thorsten Stoye, der die Immunkarte anbietet.

Impfausweis und Smartphone-App: Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine weitere Alternative auf analoger Basis, seinen Impfstatus nachzuweisen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Stoye und seine Kollegen im Kreis Gifhorn, die sich beteiligen, erstellen die Karte nicht selbst. Wer als Geimpfter in die Apotheke kommt, kann sich zunächst mit Personalausweis und Impfausweis ein digitales Zertifikat ausstellen lassen, sollte er es noch nicht haben. Mit diesem Zertifikat bestellt die Apotheke dann beim Anbieter der Immunkarte, einem Start-Up aus Leipzig, eine solche für den Kunden. Dieser muss in der Apotheke bestätigen, dass die Apotheke die Daten übermitteln darf. Innerhalb etwa einer Woche hat die Kundin oder der Kunde die Immunkarte dann in der Post. Wer bereits ein digitales Impfzertifikat hat, kann die Immunkarte auch auf der Homepage des Anbieters unter www.immunkarte.de im Onlineshop bestellen.

„Machen wir seit drei bis vier Wochen“, sagt Apotheker Ahmed El-Hawari aus Wesendorf. Es sei erst zaghaft angelaufen, doch jetzt „läuft es wie geschnitten Brot“, sagt El-Hawari zur Nachfrage. In der Regel seien es ältere Kunden, die kein modernes Smartphone hätten.

Darum holen sich Geimpfte die Immunkarte

Vorteile und Nutzungsgründe sind laut Stoye verschieden. Ein Handy könne sich entladen, dann zeige es beim Einlass den Impfstatus nicht mehr an. Oder die App stürze ab. Oder Nutzer wischen suchend über das Display nach dem Motto „Wo war nochmal die App?“ Stoye: „Die Karte kann nicht abstürzen, hat keinen Stromausfall und kann sich nicht entladen.“ Der Immunkarte-Anbieter verspricht, dass diese EU-weit überall dort Gültigkeit habe, wo eben auch die Smartphone-App gilt – es sei ja in beiden Fällen derselbe QR-Code. Auch analog könne ein Kontrolleur am Einlass gleich auf einen Blick am Datum der jüngsten Impfung von der Immunkarte ablesen, ob die Immunisierung noch aktuell sei, sagt Stoye.

Nachteil: Kunde muss Immunkarte bezahlen

Sie habe allerdings auch Nachteile. Steht eine Booster-Impfung an, müsse eine neue Karte bestellt werden, denn sie lasse sich als Offline-Analog-Lösung nicht aktualisieren. Und: Es gibt die Immunkarte nicht kostenlos. Interessierte müssen rund zehn Euro für sie berappen. Laut Stoye orderten gerade sehr viele Ältere die Immunkarte nach ihrer Booster-Impfung.

Von Dirk Reitmeister