Gifhorn

Wie bekommt man Interessierte zu den Erst-, Zweit- und Drittimpfungen? Vier Schwerpunktpraxen sollen die Engpässe im Kreis Gifhorn entspannen und die Impfkampagne beschleunigen. Die Strukturen sind gerade im Aufbau. Die vom geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn losgetretene Diskussion um die Impfstoffe von Biontech und Moderna funkt zu sensibler Zeit mächtig dazwischen.

Vier Praxen niedergelassener Ärzte sollen bald einen besonderen Fokus auf Corona-Impfungen legen, einen speziellen Zeitkorridor allein für Corona-Impfungen einbauen, unter Umständen auch mit Sprechstunden am Wochenende, erläutert Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher jener Kassenärztlichen Vereinigung, die das Projekt Schwerpunktpraxen in Kooperation mit dem Land Niedersachsen gerade aufbaut.

Moderna (li.) oder Biontech (re.)? Nach Ansicht von Fachleuten sind beide gleich gut, doch die Patienten entscheiden nicht rationell, sondern emotional und wollten Biontech. Quelle: Jan Woitas dpa Archiv

Um welche Praxen es sich handelt, kann Ehlers immer noch nicht sagen, es gebe noch einiges abzustimmen. Auch wie die vier Schwerpunktpraxen sich organisieren sollen, ist noch nicht ganz klar. Entweder müssten sie ihr Alltagsgeschäft etwas zurück schrauben oder zusätzliches Personal einstellen. Den Schwerpunkt auf Corona-Impfungen legen: „Die Praxen haben sich verpflichtet, das zu leisten“, sagt Ehlers.

Hausarzt und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung: Dr. Klaus-Achim Ehlers. Quelle: Dirk Reitmeister Archiv

Doch was ist angesichts von nicht mehr zu erreichenden, weil überlasteten Arztpraxen und langen Warteschlangen bei den offenen Impfangeboten des Gifhorner Gesundheitsamts auf die Schnelle zu tun? „Wir versuchen zu machen, was zu schaffen ist“, so Ehlers. Einmal mehr appelliert er an Patienten, Geduld zu haben und sich keine Sorgen um den Impfschutz zu machen. „Ganz, ganz wichtig: Keine Panik! Der Impfschutz ist nicht weg.“ Vor dem Ablauf von sechs Monaten sei die Booster-Impfung in der Regel nicht nötig. Und auch danach komme es auf ein, zwei Wochen nicht an.

89 Praxen im Kreis Gifhorn impften gegen Corona, sagt Ehlers. „Das ist eine richtig gute Zahl.“ Allein seine Praxis, die er mit seinem Kollegen in Gifhorn betreibt, schaffe es, pro Woche Piekser in rund 200 Oberarme zu bringen – egal ob Erst-, Zweit- oder Drittimpfung. Nach den Biontech-Aussagen von Spahn wären es demnächst nur noch 60. Über so eine Entscheidung kann Ehlers nur den Kopf schütteln.

Arzt: Eine emotionale, keine rationelle Frage

Es sei bei vielen Menschen schwer gewesen, sie vom Impfen zu überzeugen. Nach Ehlers’ Erfahrung ist das in den meisten Fällen eine emotionale und keine rationelle Frage. So gut der Moderna-Impfstoff auch sei – nämlich mindestens so wie Biontech –, die Leute vertrauten eher auf Biontech und wollten genau diesen. Spahns plötzliche Vollbremsung bei der Biontech-Liefermenge vergleicht Ehlers deshalb auch mit dem Auftreten des berühmten „Elefanten im Porzellanladen“.

Auch bei den Apothekern stößt die Biontech-Moderna-Diskussion auf Unverständnis. Ahmed El-Hawari aus Wesendorf kann verstehen, dass die Ärzte gerade auf der Palme sind. Wer mit einem anderen Impfstoff immunisiert und nun mit Moderna geboostert werden soll, muss neu über Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Allein das sei schon wieder mehr Aufwand.

Kampagne auf Hochtouren: So impfen die Nachbarn In Peine gibt es einen Impfstützpunkt in einem Unternehmerpark in der Stadt. Die Terminvergabe erfolgt werktags im Fünf-Minuten-Takt, Tag und Uhrzeit kann man – je nach Verfügbarkeit – frei wählen. Ab Mitte Dezember sind aktuell noch Termine frei. Im Peiner Klinikum gibt es neuerdings eine Impfstation. Der Landkreis Peine bietet außerdem offene Impftermine seiner mobilen Teams an, jüngst an einer Schule in Edemissen. Auch dort geht es nicht ohne Schlangen auf den Bürgersteigen über die Bühne. In Eigenregie hat ein Peiner Arzt in einem ehemaligen Getränkemarkt ein Impfzentrum mit fünf sogenannten Impfstraßen aufgezogen. Auch in Wolfsburg stehen Impfwillige Schlange – vor dem Gesundheitsamt der Stadt und in der City-Galerie. Nun will die VW-Stadt weitere Impfangebote anschieben, indem sie die offenen Termine in der City-Galerie auf fünf Tage pro Woche ausweitet. Drei Wolfsburger Arztpraxen legen ihren Schwerpunkt aufs Impfen.

Ärzte nicht von heute auf morgen überrumpeln

„Das kann doch nicht wahr sein“, kommentiert El-Hawari die Kontingentierung „von heute auf morgen“. Er fragt sich, warum nicht schon längst Moderna besser vermarktet worden sei. Man hätte die Ärzteschaft nicht von heute auf morgen mit einer Biotech-Begrenzung konfrontieren dürfen.

Moderna: Das sagen Gifhorns Fachleute zur Qualität Der Favorit der Deutschen ist Biontech, doch der mRNA-Impfstoff von Moderna ist nach Ansicht von Ärzten und Apothekern im Kreis Gifhorn mindestens gleichwertig – und hat in der Handhabung sogar einige Vorteile. „Der Impfstoff ist gut“, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung und Hausarzt in Gifhorn. Die Wirksamkeit sei vielleicht sogar noch besser als bei Biontech. Der Nachteil für die Hausärzte: Moderna sei bislang exklusiv im Impfzentrum zum Einsatz gekommen, sie hätten mit ihm in der eigenen Praxis noch nicht gearbeitet. Dabei sei die Handhabung sogar vorteilhafter, sagt Apotheker Thorsten Stoye. Nicht nur, dass man aus einer Ampulle zehn Erst- beziehungsweise Zweitimpfungen oder 20 Booster-Impfungen ziehen könne statt sechs beziehungsweise zwölf. Der Impfstoff müsse auch nicht wie sein Biontech-Konkurrent erst mit Kochsalzlösung verdünnt werden, sondern sei sofort einsatzbereit. Der einzige Nachteil sei, dass er nicht für Menschen unter 30 Jahre freigegeben sei.

Ehlers will derweil seinen Optimismus nicht verlieren: „Ich bin zuversichtlich, dass wir mehr kriegen werden.“ Der Gifhorner Apotheker Thorsten Stoye schließt nicht aus, dass sich mehr Gifhorner auf die ungeliebte Alternative gefasst machen sollten. „Es kann sehr gut sein, dass Biontech nicht reicht. Deshalb müssen wir auf Moderna zurück greifen.“ Zumindest bis zum Jahresende.

Von Dirk Reitmeister