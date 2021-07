Kreis Gifhorn

Abstand halten ist im Einsatz oft nicht möglich. Der Landkreis Gifhorn hatte im Mai eine Impfkampagne allein für Feuerwehrleute gestartet. Allerdings erreichte er damit nur einen Bruchteil der Einsatzkräfte. Doch ein Großteil der rund 4 400 Feuerwehrleute im Kreis Gifhorn ist offenbar inzwischen trotzdem gegen Corona geimpft und damit nicht mehr dem Risiko ausgesetzt, sich bei Unfällen oder Bränden anzustecken und zu erkranken.

Einen Termin hat der Landkreis noch offen: Am 31. Juli will er noch einmal 300 Zweitimpfungen vornehmen. Dann werden rund 1 000 Feuerwehr-Einsatzkräfte allein dank der Kampagne durchgeimpft sein, so Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter. Jeweils drei Tage für Erst- und Zweitimpfungen hat der Landkreis vor Ort in den Kommunen vorgenommen, dazu bislang einen Termin im Impfzentrum speziell für Einsatzkräfte.

Froh über den Impfschutz: Gifhorns Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser sieht sich und seine Leute inzwischen besser geschützt vor Ansteckung und Erkrankung. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Gifhorns Stadtbrandmeister Matthias Küllmer kennt keinen seiner rund 370 Leute, der bei der Impfkampagne des Landkreises dabei gewesen wäre. Auch Gifhorns Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser – selbst bei seinem Arbeitgeber VW geimpft – verweist darauf, dass viele Einsatzkräfte sich privat bei ihren Hausärzten oder eben im Betrieb gekümmert hätten. „Bevor wir noch vier Wochen warten müssen“, sei damals das Motto zur Eigeninitiative gewesen, nachdem man zwei Wochen lang vom Landkreis nichts gehört habe. Auch die Stadtverwaltung habe dabei geholfen.

Ähnliche Erfahrungen macht Isenbüttels Gemeindebrandmeister Björn Kölsch, der die Erstimpfungsquote bei seinen 320 Leuten auf 80 Prozent schätzt. „Die Idee war gut.“ Doch die wenigsten wären bei der Landkreis-Aktion dabei gewesen. Denn VW, Arbeitgeber vieler Isenbütteler, sei schneller gewesen.

Unmut und Kritik, aber keine Vorwürfe

Die Feuerwehren machen dem Gifhorner Schloss keine Vorwürfe. „Der Landkreis kann am wenigsten dafür“, sagt Küllmer. Es habe an der Impfstoffversorgung von Land und Bund gelegen. „Das Feedback der Einsatzkräfte war insgesamt sehr positiv“, sagt Walter. „Da das Impfzentrum, mangels Impfstofflieferungen des Landes beziehungsweise des Bundes, die Impfungen unter anderem im Bereich der Feuerwehren kurzzeitig aussetzen musste, gab es verständlicherweise Unmut. Umso größer war die Freude, als auch die übrigen Feuerwehren dann doch noch zügig geimpft werden konnten.“ Insbesondere seien die gut organisierten Abläufe gelobt worden.

Trotz Impfung: Vorsicht fährt weiter mit

Aus Datenschutz-Gründen habe man keine genauen Zahlen, so die Feuerwehr-Führungskräfte, doch sie rechnen mit einer in Kürze erreichten Herdenimmunität unter den Einsatzkräften. Die Vorsicht werde trotzdem weiter mitfahren. Im Feuerwehrhaus Mundschutz, im Auto sogar mit FFP2-Maske: „Da muss mit Augenmaß gearbeitet werden“, sagt Küllmer. Bis dahin werde man noch abwarten. Küllmer ist froh, wenn bald die Masken beim Einsatz nicht mehr dazu gehören müssen. „Für uns ist es anstrengend. Wenn du laufen musst, ist das schon eine Nummer. Feuerwehr ist nun mal ein Bewegungsspiel.“

Schaffhauser ist generell froh, dass jetzt für ihn und seine Leute mehr Sicherheit vor einer Ansteckung und Erkrankung besteht. Es sei schon ein unangenehmes Gefühl gewesen, zu Einsätzen rausfahren zu müssen, ohne zu möglicherweise infizierten Menschen Abstand halten zu können.

Von Dirk Reitmeister