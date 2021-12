Landkreis Gifhorn

Der Landkreis öffnet drei weitere Testzentren, ein viertes sei in Planung, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Sie weist außerdem auf einen Impftag mit Johnson&Johnson noch diesen Monat und sieben weitere offene Impftermine im Januar hin.

Bereits in Betrieb ist das Testzentrum in Wittingen auf dem Rewe-Parkplatz. Öffnungszeiten sind montags bis sonntags jeweils von 7 bis 11 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Termine können online unter https://deincoronatestzentrum.de/ gebucht werden. Aktuell sind am Sonntag, 5. Dezember, die nächsten Termine für kostenlose Schnelltests verfügbar.

Ab sofort sind auch in Weyhausen kostenlose Bürgertests möglich. Im Unser Aller Ort, Neue Straße 10, bietet das wieder eröffnete Testzentrum montags bis samstags von 8 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 15 Uhr Corona-Tests an.

Auch in Gifhorn öffnet ein weiteres Testzentrum. Ab Mittwoch, 8. Dezember, steht ein Container auf dem Kaufland-Parkplatz, Eyßelheideweg 5. Öffnungszeiten sind montags bis sonntags jeweils von 8 bis 18 Uhr. Termine sind ab Mittwoch ebenfalls online unter https://deincoronatestzentrum.de/ zu buchen.

Andere Testzentren haben ihre Öffnungszeiten verändert oder die Kapazitäten aufgestockt.

Darüber hinaus treibt die Kreisverwaltung ihre Planungen für weitere Testzentren voran. In Kürze soll auch in Meinersen ein Standort für kostenlose Corona-Tests eröffnet werden, außerdem plant die Kreisverwaltung, möglichst in jeder Gebietseinheit ein Testzentrum anzubieten.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass Personen, die berechtigt und geschult wurden, in ihrem Betrieb die Corona-Tests der Kolleginnen und Kollegen zu beaufsichtigen und zu beglaubigen, dürfen dies im privaten Rahmen nicht fortsetzen. Im Betrieb beglaubigte Testergebnisse sind auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens gültig.

Impftermine durch die mobilen Impfteams des Landkreises:

7. Dezember 12 bis 16 Uhr Weyhausen Dorfgemeinschaftshaus

9. Dezember 9 bis 15 Uhr Meinersen Kulturzentrum

15. Dezember 8.30 bis 13.30 Uhr Kästorf Dorfgemeinschaftshaus (nur Impfstoff von Johnson&Johnson)

16. Dezember 12 bis 16 Uhr Meine Philipp-Melanchthon-Gymnasium

21. Dezember 12 bis 16 Uhr Rühen Sporthalle

21. Dezember 14 bis 18 Uhr Gifhorn Kultbahnhof

22. Dezember 8.30 bis 15 Uhr Wittingen Stadthalle

23. Dezember 8.30 bis 15 Uhr Wittingen Stadthalle

3. Januar 9 bis 15 Uhr Meinersen Kulturzentrum

4. Januar 11 bis 15 Uhr Groß Schwülper Okerhalle

6. Januar 8.30 bis 15 Uhr Wittingen Stadthalle

10. Januar 9 bis 15 Uhr Meinersen Stadthalle

13. Januar 8.30 bis 15 Uhr Wittingen Stadthalle

14. Januar 12 bis 16 Uhr Ort noch offen

19. Januar 11 bis 15 Uhr Groß Schwülper Okerhalle

20. Januar 8.30 bis 15 Uhr Wittingen Stadthalle

21. Januar 9 bis 15 Uhr Meinersen Kulturzentrum

21. Januar 12 bis 16 Uhr Ort noch offen

26. Januar 9 bis 15 Uhr Meinersen Kulturzentrum

28. Januar 12 bis 16 Uhr Ort noch offen

3. Februar 8.30 bis 15 Uhr Wittingen Stadthalle

10. Februar 8.30 bis 15 Uhr Wittingen Stadthalle

Von der AZ-Redaktion