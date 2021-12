Geht es auf die Piste oder in den Zirkus? Trotz der Weihnachtsruhe wegen der angespannten Corona-Lage ist in der letzten Woche des Jahres im Kreis Gifhorn doch noch etwas los.

Am Dienstagmorgen am Start: Der Lauf des Stüder Marathonvereins findet statt. Silvester steigt in der Stadthalle Gifhorn die „Feuerzangenbowle“ unter 2G-Bedingungen. Quelle: Ron Niebuhr Archiv/G2 Baraniak