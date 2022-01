Gifhorn

Jetzt kommt Verstärkung aus den Reihen der Apotheken: Das Impfen gegen Corona wird Ärzten, Patienten und Behörden auch in diesem Jahr noch lange viel Engagement, Zeit und Kraft abfordern. Experten sprechen bereits von einer vierten Impfung, während die Teams unter anderem in Arztpraxen seit langem pausenlos am Ackern sind. Deshalb will sich Apotheker Thorsten Stoye aus Gifhorn nicht als Konkurrent für die Ärzteschaft sehen. „Genug Arbeit ist da.“

„Die haben schon richtig gekeult“, sagt Stoye über die Arztpraxen, das damalige Impfzentrum und die mobilen Impfteams. „Die Ärzte haben hervorragende Arbeit geleistet und es gut im Griff. Sie und ihre Teams haben an Wochenenden gearbeitet und reiben sich auf.“ Stoye fragt sich, wie lange die so hoch belasteten Kräfte noch durchhalten können ohne Unterstützung. Denn: „Wir müssen festhalten, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben.“

„Genug Arbeit ist da“: Thorsten Stoye rechnet auch in diesem Jahr noch mit jeder Menge Impfbedarf – und die Teams in Arztpraxen und Impfstützpunkten arbeiteten seit langem am Anschlag. Quelle: Dirk Reitmeister Archiv

Stoye rechnet damit, dass in diesem Jahr noch weitere Auffrischungsimpfungen nötig sein werden, unter anderem mit einem auf Omikron angepassten Stoff. Und die Omikron-Welle könnte auch Praxis-Teams daselbst in die Quarantäne schicken und somit für Ausfälle und Engpässe sorgen, die man sich nicht leisten könne. Denn sie müssten möglichst schnell Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen in die Oberarme bringen.

„Mit der gesetzlichen Grundlage können wir jetzt Angebote machen, aber nur ergänzend zu dem, was die Ärzte bieten“, sagt der Apotheker. Deshalb sei es begrenzt bis 31. Dezember 2022. Und bei den Impfstoff-Lieferungen bleiben die Ärzte die erste Adresse, versichert Stoye. „Sie haben bei der Versorgung mit Impfstoff Priorität.“ Nur wenn Ampullen übrig bleiben, lege er los, sagt der Apotheker.

Darum darf Apotheker bald impfen: Spezielle Lehrgänge besucht

Stoye erfüllt Voraussetzungen, impfen zu dürfen. Er hatte im Rahmen eines Grippeschutzimpfungs-Modells theoretische und praktische Lehrgänge zur Erlangung einer Impferlaubnis absolviert. In seinem Haus ist er der einzige, somit ist Impfen in der Aller-Apotheke Chefsache. Darüber hinaus muss er einen vom Verkaufsraum abgetrennten Beratungsraum haben. Auch da ist der Haken dran. Ebenso bei der Haftpflicht.

Was noch zu erledigen ist, bis die Apotheke impft

Bereits seit Wochen fragen Kunden, ob er impfe. Das kann Stoye, der nicht weiß, wie viele Kollegen auch einsteigen wollen, bald mit Ja beantworten – allerdings noch nicht jetzt. Denn einige rechtliche und administrative Voraussetzungen sind noch zu erfüllen. „Die Landesapothekerkammer arbeitet mit Hochdruck am Erlaubnisschein.“ Die Anbindung ans Netzwerk zum Robert-Koch-Institut zur anonymen Erfassung der Impfungen zwecks Statistik muss stehen. Und nicht zuletzt: „Wir brauchen auch den Impfstoff.“

Von Dirk Reitmeister