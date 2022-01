Gifhorn

Sie reichte vom Marktplatz durch die ganze Fußgängerzone bis zum Schillerplatz, und das in zwei Reihen, streckenweise sogar in drei: Mit der Menschenkette am Dienstagabend in der Gifhorner Innenstadt gedachten zahlreiche Gifhorner der 238 Toten, die im Kreis Gifhorn an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind, und sprachen sich für Abstandsregeln, Maskentragen und Impfen aus. Die Polizei schätzte die Anzahl am Abend auf rund 1 200 Menschen.

Kurz vor dem 18-Uhr-Glockenschlag von St. Nicolai und der daran anschließenden Gedenkminute brandet Applaus und Jubel auf. Da gibt Mitveranstalter Martin Wrasmann die von der Polizei bezifferte Teilnehmerzahl per Lautsprecher durch. Während der Gedenkminute stößt auf dem Marktplatz noch ein Grüppchen Menschen hinzu. Passanten bummeln durch die Fußgängerzone wie in einem Spalier.

Zum Teil standen drei Menschenketten parallel in Gifhorns Innenstadt: Das Gifhorner Bündnis für Solidarität, Kirchen, Vereine und Verbände hatten eingeladen, und so bezogen nach Schätzung der Polizei 1200 Menschen Position für das Impfen gegen Corona, für die Demokratie, für Abstandsregeln und Maskenschutz.

Die Menschen stehen FFP2-Masken tragend Seite an Seite, verbunden durch Schals und leuchtende LED-Lichterketten. Zwischen Marktplatz und Hindenburgstraße auf weiten Strecken sogar in drei Reihen. „Nachdenken statt querdenken“, steht auf dem Schild, das ein Mann vor seiner Brust hängen hat. Am Marktplatz, in Höhe der Sandmühlenbrücke und am Ceka-Brunnen sprechen Redner über Lautsprecher-Anlagen zu den Demonstranten. Als Privatleute, darauf weisen sie explizit auf AZ-Nachfrage hin, danken Tobias Heilmann und Matthias Nerlich für den Einsatz der Gesellschaft im Kampf gegen die Pandemie und werben für das Impfen.

1.200 in der Menschenkette: „Da geht einem das Herz auf“

„Eine große Verbundenheit“, erkennt Superintendentin Sylvia Pfannschmidt. Sie ruft am Marktplatz dazu auf, der Wissenschaft zu vertrauen. Ebenso Dr. Detlef Eichner am Ceka-Brunnen, der seinerseits bereits Gegenkundgebungen zu den sogenannten „Montagsspaziergängen“ auf die Beine gestellt hat. „Ich lasse mich impfen, weil ich den ausgewiesenen Fachleuten vertraue.“ Er freut sich über den Zuspruch an diesem Abend. Musiker Volker Schlag geht es genauso: „Da geht einem das Herz auf.“

Am Schillerplatz ergreift Jörg Prilop vom Bündnis Bunt statt Braun das Wort. „Wir treten gemeinsam auf gegen die, die die Demokratie als Diktatur bezeichnen. Und es ist nicht peinlich, wenn jemand von ihnen in einer so wichtigen Angelegenheit seine Meinung ändert.“ Vertreter von Fridays for Future fordern, die Relationen im Blick zu behalten: „Wer glaubt, er sei ein Opfer der Pandemie, weil er nicht feiern darf oder sich zum Schutz der Allgemeinheit impfen lassen soll, zeigt keine Empathie für diejenigen, die in Krankenhäusern arbeiten bis zum Burnout.“ Zwischen Bodemannstraße und Ceka-Brunnen stimmt eine Gruppe das Lied „Hévenu Shalom Alêchem“ an. Ein Vertreter der „Montagsspaziergänger“ bummelt durch das Spalier der Menschenkette, am Schillerplatz steht ein kleines Grüppchen von ihnen und beobachtet die Szene.

Ein Gifhorner Ehepaar hat sich in die Kette eingereiht. „Wir wollen Rückgrat zeigen gegen die rechte Gesinnung“, sagt sie, „wenn es nötig ist, jede Woche wieder.“ Als „große Stimmungsmache“ bezeichnet die Frau das, was bei den „Montagsspaziergängen“ geäußert wird. „Ich stehe hier für unsere Demokratie, weil ich es eine Schande finde, wie andere mit Einigkeit und Recht und Freiheit umgehen“, ergänzt ihr Mann.

30 bis 40 Unterstützergruppen wurden aktiv

Nach gut einer halben Stunde löst sich die Menschenkette auf, die Menschen machen sich wenig später auf den Weg nach Hause oder zu Erledigungen. Wrasmann zieht beim Einpacken ein „extrem positives“ Fazit. „Auch was es an Rückmeldungen gegeben hat.“ 30 bis 40 Unterstützergruppen hätten diese Anzahl an Menschen für die Kette mobilisiert.

Von Dirk Reitmeister und Christina Rudert