Impfen, Solidarität und Radeln: Was die Woche im Landkreis Gifhorn bringt

Eine neue Woche startet im Landkreis Gifhorn? Die AZ hat zusammengestellt, was für Sie relevant wird, welche Veranstaltungen anstehen und worüber diskutiert wird.

Neuer Impfstützpunkt öffnet am Montag

In Gifhorn eröffnet am Montag eine neue zentrale Anlaufstelle für Corona-Impfungen. Der sogenannte Impfstützpunkt entsteht in der Turnhalle der Lebenshilfe im Gifhorner Heidland. Pro Woche werden dort mehrere Termine angeboten, die Angebote in den Gebietseinheiten des Kreises bleiben aber erhalten. Termine können über das Impfportal des Landes Niedersachsen unter www.impfportal-niedersachsen.de oder die Hotline (08 00) 99 88 665 gebucht werden.

Impftermine gibt es außerdem am 19. Januar in der Okerhalle Groß Schwülper, am 20. Januar in der Stadthalle Wittingen, am 21. Januar im Kulturzentrum Meinersen und am 21. Januar in der Grundschule Isenbüttel. Auch hier sind Terminvereinbarungen über das Impfportal oder die Hotline notwendig.

Landgericht Hildesheim verhandelt sexuellen Missbrauch

Vor dem Landgericht Hildesheim wird am Montag gegen einen 43-Jährigen verhandelt. Ihm wird vorgeworfen, im August 2021 in Gifhorn ein Kind vierfach sexuell missbraucht zu haben.

Solidaritätskundgebung auf dem Marktplatz

Das Gifhorner Bündnis für Solidarität lädt auch an diesem Montag, 17. Januar, zu einer Veranstaltung auf den Marktplatz ein. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr und dient dazu, den „Montagsspaziergängern“ nicht wortlos die Stadt zu überlassen. Die Devise lautet: „Mit Abstand, Anstand und Verstand durch die Pandemie“. Auch mit einem „Montagsspaziergang“ ist wieder zu rechnen. Stadt und Landkreis Gifhorn haben ihre Allgemeinverfügung, die zum Tragen einer Maske und zum Abstand halten bei Versammlungen im Freien verpflichtet, bis Anfang Februar verlängert. Findet der „Montagsspaziergang“ statt, ist wieder mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Blutspende in Allerbüttel

Am Dienstag lädt der DRK-Ortsverein Allerbüttel von 16 bis 19.30 Uhr zur Blutspende ins Dorfgemeinschaftshaus nach Allerbüttel ein.

Videokonferenz zum Radverkehr in Gifhorn

Für Donnerstag, 17.30 Uhr hat die Stadt Gifhorn zu einer öffentlichen Videokonferenz zum Radverkehrskonzept eingeladen. Gemeinsam mit einem Planungsbüro wurde eine Maßnahmen- und Prioritätenliste erarbeitet. Diese soll nun vorgestellt und diskutiert werden. Wer an der Konferenz teilnehmen möchte, muss sich bis Donnerstag, 20. Januar, 12 Uhr per Email an stadtplanung@stadt-gifhorn.de anmelden. Dann gibt es die Zugangsdaten für die Videokonferenz.

Am Freitag: Critical Mass und Kultur

Am Freitag fährt wieder eine Critical Mass durch Gifhorn. Start ist um 17 Uhr an der Flutmulde. Die Route führt von dort über etwa zehn Kilometer über die Braunschweiger Straße und zurück durch die Innenstadt. Ziel ist es, für die Verbesserung der Radverkehrs-Infrastruktur im mehr Sicherheit im Straßenverkehr zur werben.

Auf Einladung des Kulturvereins tritt am Freitag das junge und temperamentvolle Duo „The Twiolins“ ab 20 Uhr im Gifhorner Rittersaal auf. Was haben Vivaldi und Piazzolla gemeinsam? Wie reagieren die „Vier Jahreszeiten“, wenn sie mit Tangos kombiniert, gleichermaßen durchsetzt werden? The Twiolins - von keiner Genregrenze aufzuhalten – haben sich dieser Fragen angenommen und ganz eigene, neue Jahreszeiten kreiert. Es gelten die 2G-Regel und Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung. Karten gibt es beim Kulturverein Gifhorn, Steinweg 3, Tel. (0 53 71) 81 39 24 und in allen bekannten Vorverkaufsstellen.

