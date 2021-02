Wilsche

Die Astrid-Lindgren-Schule in Wilsche soll einen Anbau erhalten – gebaut wird 2021 und 2022. Derzeit sind dafür im aktuellen Haushalt der Stadt Gifhorn 550 000 Euro eingeplant. Einziehen sollen in den Anbau aber keine Schulklassen, sondern der Hort. Denn der wächst beständig, ebenso wie die Schule selbst.

Im aktuellen Schuljahr besuchen 117 Schülerinnen und Schüler die Astrid-Lindgren-Schule. Diese Anzahl wird in den nächsten Jahren kontinuierlich erreicht werden, so dass die Schule in den kommenden Schuljahren in jedem Jahrgang zweizügig wird. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2017/2018 waren es noch 103 Schüler. Neue Baugebiete sind laut Annette Siemer, Pressesprecherin der Stadt, einer der Hauptgründe für das Wachstum, denn in die Schule gehen vor allem Kinder, die auch in Wilsche wohnen, sowie Kinder aus Neubokel. „Nur wenige Kinder kommen aus anderen Ortsteilen wie Gamsen und Kästorf oder anderen Stadtgebieten, und hier ist auch keine Zunahme zu verzeichnen.“

Die Fertigstellung des Anbaus ist für 2022 anvisiert

Der Hort ist derzeit mit 25 Kindern in einem der allgemeinen Unterrichtsräume untergebracht. Der Raum aber wird künftig für die Zweizügigkeit der Schule benötigt. Ausreichen würde ein Raum ohnehin nicht mehr. Der Hort soll aufgrund der steigenden Nachfrage auf 36 Plätze ausgebaut werden. Dafür soll der Anbau mit zwei Gruppenräumen sowie den notwendigen Nebenräumen entstehen. Konkretere Planungen gibt es noch nicht. Die sollen aufgenommen werden, sobald im März der städtische Haushalt politisch beschlossen ist. In die Planungen soll die Schule mit eingebunden werden, betont Siemer. Die Fertigstellung des Anbaus ist für 2022 anvisiert.

Wo genau der Anbau eigentlich erfolgen soll, müssen die Planungen zeigen. Ein derzeit möglicher Standort wäre laut Siemer auch der Pausenhof der Schule. „Nach Beauftragung eines Architekten wird auch die Standortfrage im Rahmen der Entwurfsplanung gemeinsam mit der Schule abgestimmt. Selbstverständlich wird es während einer Baumaßnahme Einschränkungen geben. Sollte der Anbau auf dem Schulhof stattfinden, natürlich auch dort“, sagt die Pressesprecherin der Stadt.

Musikunterricht soll in den sogenannten Randstunden stattfinden

Möglichst keine Einschränkungen soll es dagegen beim Musikunterricht geben – obwohl der Musikraum zu einem allgemeinen Unterrichtsraum umfunktioniert werden soll, bis der durch den Hort genutzte Raum frei wird. „Die Schule wird durch organisatorische Maßnahmen dafür Sorge tragen, dass der Musikunterricht weiter stattfinden kann. So wird der Musikunterricht überwiegend in den Randstunden stattfinden, wenn der Musikraum nicht von der Klasse belegt wird oder die Klasse anderweitig beschult wird, zum Beispiel im Werkraum oder im Sportunterricht“, sagt Siemer. Randstunden sind in diesem Fall die 1. bis 2. Stunde oder die 5. bis 6. Stunde.

Von Thorsten Behrens