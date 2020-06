„Immer einen Schritt voraus“: Das lernt der Landkreis für die zweite Corona-Welle

Landkreis Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn gehört zu jenen Regionen in Deutschland, in denen Corona bislang vergleichsweise gemäßigt verlief. Der „Stab außergewöhnliche Ereignisse“ tagt weiter regelmäßig, das soll mindestens bis zu den Sommerferien so bleiben, kündigt Kreisrat Rolf Amelsberg an. Wichtig sei, stets schnell reagieren zu können. Genau das sei bislang ein Garant gewesen, die Pandemie im Schach zu halten. „So war der Stab der Lage immer einen Schritt voraus.“

Krisenstab tagt seltener

Beteiligt am Krisenstab sind Mitarbeiter der Kreisverwaltung aus den Bereichen Ordnungswesen, Zentrale Dienste und Gesundheit. Tatkräftige Unterstützung leisten die Stadt Gifhorn als Vertretung der kreisangehörigen Kommunen, die Polizeiinspektion Gifhorn, der Kreisbrandmeister als Vertreter der Feuerwehren im Landkreis Gifhorn und das Kreisverbindungskommando der Bundeswehr. Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter leitet das Gremium, Vertreter sind Amelsberg oder Michael Funke, Fachbereichsleitung Ordnungswesen. Je nach Themenfeld werden Experten aus den Fachbereichen Jugend, Soziales oder Schule und Sport sowie Experten für den Öffentlichen Personennahverkehr hinzugezogen. So tagen schon einmal rund 20 Personen, um sich aktuellen Lagen zu stellen. In der heißen Phase zu Beginn der Pandemie tagte der Stab werktags immer sowie bei Bedarf am Wochenende, zwischenzeitlich hat sich der Bedarf auf zwei Sitzungen in der Woche reduziert.

Wie lange wird der Stab noch bestehen bleiben? „Auf jeden Fall bis zu den Sommerferien. Im Falle einer zweiten Welle muss die Struktur aber auch darüber hinaus beibehalten werden“, so Amelsberg. Vorausschauend und schnell reagiert zu haben, dafür gebühre dem Fachbereich Gesundheit und den hinzu gezogenen Helfern – darunter Medizinstudierende, Bundeswehrsoldaten, Mitarbeitende des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung und weiteren – ein Dankeschön.

„Auch vorsorgliche Maßnahmen wie der Aufbau des DRK-Zeltes am Klinikum oder das Freihalten von Intensivbetten im Klinikum – auch wenn beides bislang zum Glück nicht benötigt wurde – waren weitsichtige Vorkehrungen, die wir in enger Abstimmung mit den Leitungen der ortsansässigen Institutionen getroffen haben und die den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Gifhorn im Fall eines größeren Ausbruchs zugute gekommen wären“, erläutert Amelsberg.

Konzept für Kurzzeitpflegehotel in der Schublade

An was der Stab in den letzten Wochen alles zu denken hatte, zeigt sich etwa in der geplanten Einrichtung eines Kurzzeitpflegehotels für Senioren, die im Klinikum behandelt werden, die aber wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen im Anschluss in keinem Heim untergebracht werden können. Für den Notfall bestehe dieser Plan weiterhin und könne aus der Schublade gezogen werden. Standort und weitere Details seien noch nicht final mit den Partnern abgesprochen, deshalb möchte sich der Landkreis nicht konkreter dazu äußern.

Von Andrea Posselt